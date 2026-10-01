Відома блогерка втрапила в скандал через напис про війну (фото)

Український бренд вуличного одягу Syndicate та блогерка-військовослужбовиця Наті Гресько втрапили в скандал через футболку з написом "Вибачте, це моя перша війна".

Після хвилі критики бренд уже оголосив, що вилучає цей екземпляр з продажу. Фокус розповідає, що сталося.

Скандал з футболкою

Спочатку футболку створювали не як самостійний комерційний товар. Вона була частиною колекції, яку представили на Ukrainian Fashion Week. А після цього бізнес отримав запит від людей, які хотіли б купити таку річ.

У День захисників та захисниць України, 1 жовтня, бренд анонсував продаж, проте швидко нарвався на критику людей. Українці звинуватили Syndicate та блогерку Наті Гресько, яка служить у ЗСУ, у гламуризації та монетизації війни. Після цього футболку було знято з продажу.

У заяві в Instagram представники бренду визнали, що не передбачили такої реакції.

Видео дня

"Ми бачимо реакцію, якої не побачили до запуску, за що нам щиро шкода. Ми знімаємо "Sorry, it’s my first war" із продажу. В основі цього рішення не було бажання зіграти на темі війни чи показати легковажне ставлення до неї. Але людей багато, досвідів багато, контекстів теж", — зазначили у Syndicate.

Наті Гресько Фото: Instagram

Що писали люди

У коментарях до допису Наті Гресько та загалом у соцмережах було багато негативних реакцій:

"Це дивно зі страшної війни робити моду. Таким чином війна немов романтизується, це вже переходить в "стиль", в прямому сенсі того слова, ця річ є частиною якогось фенсі гардеробу. Футболка сама по собі гарна, шрифт теж, але війна це страшно, ніяк не модно".

"Це невдалий меседж і більш того невдалий спосіб лончу через інфлюенсерів фенсі дівчат".

"Вау, монетизація війни. Ніколи такого не було — і от знов. Ми беремо приклад з тупих вестернів, які тягнуть приколу з того, що може початися третя світова і вони такі "ахаха, моя перша світова війна, вибачте, трішки нервуюсь"? Там люди помирають, а ви тут сидите й шукаєте способи, як зробити війну миліше".

"Остогидло. Те, що експлуатують тему війни і страждань людей в галімому мерчі, що беруть "обличчями" золотоворітських інфлюенсерш. Про що це? Кому це? Невже треба все перетворювати в мерч? Де межа? Де тонкість сприйняття людей і їх болю навколо?"

Були й ті, хто підтримав блогерку:

"Перший раз, коли я не розумію с*ачів та хайпу. Прекрасно розумію, що це сарказм, і я сама на початку повномасштабної війни озвучувала свій стан схожою фразою. Набагато краще купити футболку з потужною потужністю та незламною незламністю".

"Резонує!"

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