Долго жил в РФ, а теперь сражается за Украину: куда исчез актер Пашинин (фото)

Украинский режиссёр Андрей Дончик рассказал, куда исчез актёр-воин Анатолий Пашинин, известный по ролям в российских сериалах.

Артист, который встал на защиту Украины после жизни в РФ, снимался в сериале "Украденное счастье" Дончика. Он рассказал в рамках проекта "Наедине с Гламуром", как сложилась судьба Анатолия.

Куда исчез Пашинин

Режиссёр признался, что актёр покорил его знанием украинского языка, несмотря на то, что Пашинин долгое время жил в России.

"Он, начиная со школы, фактически уехал в Россию, там много снимался, но сохранил нормальный украинский", — говорит Дончик.

А после начала российского вторжения в Украину в 2014 году, по словам режиссёра, Пашинин сразу покинул РФ и вступил в ряды украинской армии.

"После этого сериала и с началом военных действий он сбежал оттуда, служил в "Азове", был зачислен в армию", — говорит режиссёр.

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Анатолий Пашинин Фото: соцсети

Впрочем, Дончик уже около трёх лет не видел Пашинина, который раньше обращался к режиссёру со сценариями.

"Он сейчас немного исчез из поля зрения, но он служил и занимался этим, так сказать, даже ушел добровольно", — подчеркнул режиссёр.

Анатолий Пашинин Фото: коллаж Фокус

По словам Дончика, переход от актёрской карьеры к военной службе стал для Анатолия серьёзным поворотом в жизни.

"Настолько серьёзные перемены в жизни. У него там была профессия, были какие-то доходы, а здесь он фактически остался без работы и без каких-либо средств к существованию, его фактически кормила армия", — сказал режиссёр.

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