Довго жив у РФ, а тепер воює за Україну: куди зник актор Пашинін (фото)

Український режисер Андрій Дончик розповів, куди зник актор-воїн Анатолій Пашинін, відомий ролями в російських серіалах.

Артист, який став на захист України після життя в РФ, знімався в серіалі "Украдене щастя" Дончика. Той розповів для проєкту "Наодинці з Гламуром", як склалася доля Анатолія.

Куди зник Пашинін

Режисер зізнався, що актор підкорив його знанням української мови, попри те, що Пашинін довго жив у Росії.

"Він, починаючи зі школи фактично поїхав до Росії, там багато знімався, але він зберіг нормальну українську", — каже Дончик.

А після початку російського вторгнення в Україну у 2014 році, за словами режисера, Пашинін одразу залишив РФ та долучився до українського війська.

"Після цього серіалу і з початку військових дій він втік звідти, він служив в "Азові", він був долучений до війська", — каже режисер.

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Анатолій Пашинін Фото: соцмережі

Втім, Дончик уже близько трьох років не бачив Пашиніна, який раніше звертався до режисера зі сценаріями.

"Він зараз трошки зник з поля зору, але він служив і займався, так би мовити, пішов навіть добровільно", — наголосив режисер.

Анатолій Пашинін Фото: колаж Фокус

За словами Дончика, перехід від акторської кар’єри до військової служби став для Анатолія серйозною зміною життя.

"Настільки серйозні зміни в житті. Він там мав професію, мав якісь заробітки, а тут він залишився фактично без роботи і без якихось засобів до існування, його армія фактично годувала", — сказав режисер.

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