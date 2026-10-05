Синди Кроуфорд планирует судиться с центром, где умер ее сын: все подробности (фото)

Американская супермодель Синди Кроуфорд и её супруг Рэнди Гербер рассматривают возможность подачи иска в суд против реабилитационного центра, где было найдено тело их сына Пресли.

Сына звездной пары нашли мертвым в комнате реабилитационного центра 20 сентября. Пресли было 27 лет. Об этом пишет The News International.

Синди Кроуфорд планирует подать в суд на рехаб

По словам инсайдера, Синди и Рэнди хотят получить полный отчет о том, что именно происходило с момента прибытия Пресли в центр и до его смерти. Пара намерена потребовать отчета.

"Синди и Рэнди хотят не просто ответов — они требуют ответственности. Они рассматривают все возможные правовые пути. Если были допущены ошибки, они хотят, чтобы виновные понесли наказание", — отметил источник.

Кроме того, инсайдер сообщил, что планируется провести проверку куратора, который доставил Пресли в реабилитационный центр.

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"Их сына отправили туда, потому что ему нужна была помощь. Они задаются вопросом: как так получилось, что 27-летний парень оказался один в комнате за несколько часов до смерти? Кто должен был за ним присматривать?" — рассказал источник.

Синди и Рэнди, переживающие страшное горе, не хотят, чтобы другая семья пережила такой же ужас.

"Они хотят, чтобы это заведение закрыли. Также они хотят, чтобы все причастные — включая человека, который привез его туда и оставил — понесли наказание. Они похоронили сына и теперь готовятся бороться за справедливость", — добавил инсайдер.

Синди Кроуфорд с семьей Фото: Instagram

Почему умер сын Синди Кроуфорд

По предварительным данным, Пресли Гербер скончался 20 сентября в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе. Причиной стала передозировка наркотиков.

Сын Кроуфорда неоднократно заявлял о своей зависимости. Незадолго до смерти он начал лечение в реабилитационном центре.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дочь Синди Кроуфорд впала в депрессию после смерти брата. Кайя очень опечалена потерей близкого человека. Пресли был для неё лучшим другом.

Также Синди и Рэнди задумались о том, чтобы навсегда переехать из Голливуда. Звездная пара может покинуть Лос-Анджелес, в котором они живут уже много лет.

Кроме того, в настоящее время идет подготовка к похоронам Пресли Гербера. Свидетельство о смерти подтверждает, что тело манекенщика было кремировано, а его прах будет храниться в доме родителей в Малибу.