Сінді Кроуфорд планує судитись з центром, де помер її син: всі подробиці (фото)

Американська супермодель Сінді Кроуфорд та її чоловік Ренді Гербер розглядають можливість подання позову до суду проти реабілітаційного центру, де знайшли тіло їхнього сина Преслі.

Сина зіркового подружжя знайшли мертвим у кімнаті в реабілітаційному центрі 20 вересня. Преслі було 27 років. Про це пише The News International.

Сінді Кроуфорд планує судитись з рехабом

За словами інсайдера, Сінді та Ренді хочуть отримати повний звіт про те, що саме відбувалося з моменту прибуття Преслі до центру й до його смерті. Пара вимагатиме відповідальності.

"Сінді та Ренді хочуть не просто відповідей — вони вимагають відповідальності. Вони розглядають усі можливі правові шляхи. Якщо було допущено помилки, вони хочуть, щоб винні понесли покарання", — зазначило джерело.

Також інсайдер повідомив, що планується перевірка куратора, який привіз Преслі до реабілітаційного центру.

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"Їхнього сина відправили туди, бо він потребував допомоги. Вони запитуються: як сталося, що 27-річний хлопець опинився сам у кімнаті за кілька годин до смерті? Хто за ним мав наглядати?" — розповіло джерело.

Сінді та Ренді, які переживають страшне горе, не хочуть, щоб інша сім’я пройшла через такий самий жах.

"Вони хочуть, щоб цей заклад закрили. Також вони хочуть, щоб усі причетні — включно з людиною, яка привезла його туди й залишила — понесли покарання. Вони поховали сина і тепер готуються боротися за справедливість", — додав інсайдер.

Сінді Кроуфорд з родиною Фото: Instagram

Чому помер син Сінді Кроуфорд

За попередньою інформацією, Преслі Гербер помер 20 вересня у реабілітаційному центрі у Лос-Анджелесі. Причиною стало передозування наркотиків.

Син Кроуфорд неодноразово заявляв про свою залежність. Незадовго до смерті він розпочав лікування у реабілітаційному центрі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Донька Сінді Кроуфорд впала в депресію після смерті брата. Кайя дуже засмучена через втрату близької людини. Преслі для неї був найкращим другом.

Також Сінді та Ренді задумались про те, щоб назавжди переїхати з Голлівуду. Зіркова пара може залишити Лос-Анджелес, в якому вони живуть багато років.

Крім того, наразі триває підготовка до похорону Преслі Гербера. Свідоцтво про смерть підтверджує, що манекенника кремували, а його прах зберігатиметься в будинку батьків у Малібу.