"Мне не стыдно": Шоптенко, вышедшая замуж в третий раз, ответила критикам (фото)

38-летняя украинская хореограф Елена Шоптенко, которая в настоящее время проживает за границей, в конце сентября объявила, что вышла замуж за австрийца Кристиана Кайроса. Для украинки это уже третий брак.

Эти новости стали "поводом" для хейтеров высказаться в адрес Елены Шоптенко, на что женщина не осталась без ответа.

Шоптенко отреагировала на хейт

"В нашем обществе до сих пор существует стигма в отношении женщин: мол, если ты несколько раз пытаешься построить отношения, с тобой что-то не так. Некоторые упрекали меня в том, что я уже достигла определенного возраста и не имею права на счастье, если мне уже давно не 18", — начала Елена.

Некоторые хейтеры даже писали, что неуместно надевать белое платье в третий раз.

"Но я вам скажу: это только моя жизнь, и только я имею право решать, сколько "таких замужеств" у меня может быть, в каком возрасте и в каком платье. Я всё больше убеждаюсь, что невозможно судить человека по одному факту из его жизни. Так же как невозможно по-настоящему судить человека по тому, что он показывает в социальных сетях. Мы видим событие. Но не видим всей жизни, которая к нему привела", — резко ответила Шоптенко.

Видео дня

По мнению Елены, не стоит воспринимать предыдущие отношения как неудачи, ведь в тот момент она уверенно говорила жизни "да".

"Как будто само слово "втретёе" должно было звучать как упрек. Однако для меня это не три неудачных попытки, а три раза, когда я сказала жизни "Да". Мы много говорим о том, как важно уметь сказать "Нет". Но я неожиданно для себя поняла, что иногда гораздо сложнее говорить "Да", — написала звездная танцовщица.

Елена Шоптенко вышла замуж Фото: Instagram

Раньше допускала ошибки

Елена признала, что действительно допускала ошибки в предыдущих браках, ведь не была готова к тому, что происходило в её жизни.

"Да, я ошибалась. Да, я была уязвимой. Да, я не всегда делала правильный выбор. Да, я признала свои ошибки. Да, я взяла на себя ответственность за свою часть того, что произошло. Да, я поработала над собой. Да, я увидела то, чего раньше не видела. Да, я позволила себе измениться. Да, я пошла дальше", — подчеркнула звезда.

По словам Елены, третье "да" — это осознанная готовность прожить свою жизнь до конца, четко понимая, что за каждым шагом и решением всегда стоят последствия.

Елена Шоптенко вышла замуж за иностранца Фото: Instagram

"Да, я замужем в третий раз. И мне не стыдно. Наоборот. Я благодарна себе за смелость снова сказать "да" любви, близости, новому этапу жизни", — подытожила хореограф.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Победительница шоу "Танцы со звездами" Елена Шоптенко, которая во время полномасштабной войны проживает в Вене, приехала в Киев.

Звезда вспомнила, как выступала с Владимиром Зеленским в шоу "Танцы со звездами", но уже удалила видео с ним.

Её избранником стал австриец Кристиан. Пара познакомилась в Вене 4,5 года назад.