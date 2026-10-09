"Мені не соромно": втретє одружена Шоптенко відповіла критикам (фото)

38-річна українська хореографка Олена Шоптенко, яка наразі живе за кордоном, наприкінці вересня оголосила, що вийшла заміж за австрійця Крістіана Кайроса. Для українки це вже третій шлюб.

Новини стали "приводом" для хейтерів негативно висловитися в бік Олени Шоптенко, на що жінка не змовчала.

Шоптенко відреагувала на хейт

"У нашому суспільстві досі жива стигма щодо жінок: мовляв, якщо робиш кілька спроб побудувати стосунки, з тобою щось не так. Дехто дорікав мені тим, що я вже маю певний вік і не маю права на щастя, якщо мені вже давно не 18", — почала Олена.

Деякі хейтери навіть писали, що недоречно втретє одягати білу сукню.

"Але я вам скажу: це тільки моє життя, і тільки я маю право обирати, скільки "тих замужів" у мене може бути, у якому віці і в якій сукні. Я все більше переконуюся що неможливо судити людину за одним фактом її життя. Так само як неможливо по-справжньому судити людину за тим, що вона показує в соціальних мережах. Ми бачимо подію. Але не бачимо всього життя, яке до неї привело", — різко відповіла Шоптенко.

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На думку Олени, не варто попередні союзи сприймати як невдачі, адже в той момент вона впевнено казала життю "так".

"Ніби саме слово "втрете" мало бути докором. Однак для мене це не як на три невдалі спроби, а як на три рази, коли я сказала життю "Так". Ми багато говоримо проте, як важливо вміти сказати "Ні". Але я несподівано для себе зрозуміла, що іноді набагато складніше говорити "Так", — написала зіркова танцівниця.

Олена Шоптенко вийшла заміж Фото: Instagram

Робила помилки раніше

Олена визнала, що справді робила помилки в попередніх шлюбах, адже була не готова до того, що відбувалося в її житті.

"Так, я лажала. Так, я була вразливою. Так, я не завжди робила правильний вибір. Так, я визнала свої помилки. Так, я взяла відповідальність за свою частину того, що відбулося. Так, я зробила роботу над собою. Так, я побачила те, чого раніше не бачила. Так, я дозволила собі змінитися. Так, я пішла далі", — наголосила зірка.

За словами Олени, третє "так" — це свідома готовність проживати своє життя до кінця, чітко усвідомлюючи, що за кожним кроком і рішенням завжди стоять наслідки.

Олена Шоптенко вийшла заміж за іноземця Фото: Instagram

"Так, я втретє заміжня. І мені не соромно. Навпаки. Я вдячна собі за сміливість знову сказати "так" любові, близькості, новому етапу життя", — резюмувала хореографка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Переможниця "Танців із зірками" Олена Шоптенко, яка під час повномасштабної війни мешкає у Відні, приїхала до Києва.

Зірка пригадала, як виступала з Володимиром Зеленським на "Танцях з зірками", але вже видалила виступи з ним.

Її обранцем став австрієць Крістіан. Пара познайомилась у Відні 4,5 роки тому.