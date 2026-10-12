UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Синди Кроуфорд с мужем впервые появились на публике после смерти сына (фото)

Как выглядят Синди Кроуфорд и её муж Рэнди Гербер
Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер | Фото: Instagram

Американскую супермодель Синди Кроуфорд и её мужа Рэнди Гербера впервые заметили на публике после смерти их сына Пресли. Супруги держались за руки во время прогулки.

Звездная пара попала в объектив папарацци во время совместной прогулки на пляже Зума в Малибу. Об этом сообщает Daily Mail.

Синди Кроуфорд впервые за долгое время появилась на публике

На опубликованных фото видно, что Синди и Рэнди старались не привлекать к себе внимания, прогуливаясь по пляжу. Они оба прикрыли лица бейсболками, а Кроуфорд скрыла глаза за большими тёмными солнцезащитными очками. Звездная чета нежно держалась за руки.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Фото: Backgrid
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Фото: Backgrid
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Фото: Backgrid
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Смерть Пресли Гербера — что известно

Сын Кроуфорда и Герберы страдал от наркотической зависимости. Он проходил реабилитацию в клинике в Санта-Монике. 20 сентября Пресли нашли мёртвым в своей комнате.

По информации инсайдеров, за день до смерти парень употреблял наркотики и переживал, что теряет контроль над собой.

Видео дня
Как выглядел Пресли Гербер
Пресли Гербер
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, американская супермодель и её супруг Рэнди Гербер рассматривают возможность подачи иска в суд против реабилитационного центра, где было найдено тело их сына Пресли.