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Сінді Кроуфорд з чоловіком вперше вийшли на публіку після смерті сина (фото)

Як виглядають Сінді Кроуфорд та її чоловік Ренді Гербер
Сінді Кроуфорд та її чоловік Ренді Гербер | Фото: Instagram

Американську супермодель Сінді Кроуфорд та її чоловіка Ренді Гербера вперше помітили на публіці після того, як помер їхній син Преслі. Подружжя трималося за руки під час прогулянки.

Зіркова пара потрапила під приціл папараці на спільній прогулянці на пляжі Зума в Малібу. Про це повідомляє Daily Mail.

Сінді Кроуфорд вперше за довгий час вийшла на публіку

На оприлюднених фото видно, що Сінді та Ренді намагалися не привертати до себе уваги, коли прогулювались пляжем. Вони обоє прикрили обличчя бейсболками, а Кроуфорд сховала очі за великими темними сонцезахисними окулярами. Зіркове подружжя ніжно трималось за руки.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера помітили на публіці після смерті сина
Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер
Фото: Backgrid
Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера помітили на публіці після смерті сина
Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер
Фото: Backgrid
Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера помітили на публіці після смерті сина
Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер
Фото: Backgrid
Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера помітили на публіці після смерті сина
Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера помітили на публіці після смерті сина
Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера помітили на публіці після смерті сина

Смерть Преслі Гербера – що відомо

Син Кроуфорд і Гербера мав проблеми із залежністю наркотичних речовин. Він проходив реабілітацію у закладі в Санта-Моніці. 20 вересня Преслі знайшли мертвим у кімнаті.

За інформацією інсайдерів, за день до смерті хлопець вживав наркотики та хвилювався, що втрачає контроль над собою.

Видео дня
Як виглядав Преслі Гербер
Преслі Гербер
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, американська супермодель та її чоловік Ренді Гербер розглядають можливість подання позову до суду проти реабілітаційного центру, де знайшли тіло їхнього сина Преслі.