Сінді Кроуфорд з чоловіком вперше вийшли на публіку після смерті сина (фото)

Американську супермодель Сінді Кроуфорд та її чоловіка Ренді Гербера вперше помітили на публіці після того, як помер їхній син Преслі. Подружжя трималося за руки під час прогулянки.

Зіркова пара потрапила під приціл папараці на спільній прогулянці на пляжі Зума в Малібу. Про це повідомляє Daily Mail.

Сінді Кроуфорд вперше за довгий час вийшла на публіку

На оприлюднених фото видно, що Сінді та Ренді намагалися не привертати до себе уваги, коли прогулювались пляжем. Вони обоє прикрили обличчя бейсболками, а Кроуфорд сховала очі за великими темними сонцезахисними окулярами. Зіркове подружжя ніжно трималось за руки.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер Фото: Backgrid Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер Фото: Backgrid Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер Фото: Backgrid

Смерть Преслі Гербера – що відомо

Син Кроуфорд і Гербера мав проблеми із залежністю наркотичних речовин. Він проходив реабілітацію у закладі в Санта-Моніці. 20 вересня Преслі знайшли мертвим у кімнаті.

За інформацією інсайдерів, за день до смерті хлопець вживав наркотики та хвилювався, що втрачає контроль над собою.

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Преслі Гербер Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Останні кадри показують сина Сінді Кроуфорд у стані ймовірного наркотичного сп'яніння в реабілітаційному центрі всього за кілька годин до його смерті у віці 27 років.

Сінді Кроуфорд та її чоловік Ренді Гербер важко переживають смерть єдиного сина Преслі. Через це подружжя задумалось про те, щоб назавжди переїхати з Голлівуду.

Крім того, американська супермодель та її чоловік Ренді Гербер розглядають можливість подання позову до суду проти реабілітаційного центру, де знайшли тіло їхнього сина Преслі.