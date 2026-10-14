В Киеве попрощаются с комиком Александром "Венеей" Венедчуком: объявлено время и место

15 октября в Киеве состоятся похороны комика Александра "Вени" Венедчука. Его похоронят на Жулянском кладбище.

О том, где и когда состоится прощание с юмористом, сообщили в Telegram-канале команды "Ветераны космических войск", в состав которой долгое время входил Александр.

"Прощание с Александром Венедчуком состоится 15 октября в Киеве", — говорится в сообщении.

Прощание с Александром Веней Венедчуком состоится в Киеве Фото: Скриншот

Таким образом, в 10:00 состоится поминальная служба в Спасо-Преображенском соборе, расположенном по адресу: улица Самийла Кишки, 3-А (квартал Теремки II).

А в 12:00 с Александром "Веней" Венедчуком простятся на Жулянском кладбище (улица Повитрофлотская, 24а).

Александр "Веня" Венедчук ушел из жизни: что известно

Известно, что украинский комик Александр "Веня" Венедчук, участник группы "Ветераны космических войск", выступавший в "Лиге смеха", скончался 13 октября.

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31 января 2025 года у комика произошло кровоизлияние в мозг, которое привело к потере сознания и сильным затяжным судорогам по всему телу. Тогда врачи приняли решение срочно прооперировать артиста, поскольку предполагали, что повторного приступа он может не пережить. Во время операции он лишился 20 % черепной коробки.

Александр Венедчук вернулся на сцену лишь через полгода, летом 2025 года. Он снялся в юбилейном выпуске, посвящённом пятилетию YouTube-канала "Ветераны космических войск".

Но затем комик перенёс ещё одну операцию, в ходе которой часть черепной коробки ему заменили титановым имплантатом. В сентябре 2025 года он сообщил в Instagram, что его реабилитация подходит к концу.

Напомним, что "Фокус" ранее писал, что:

Успех пришел к Александру "Вени" Венедчуку после участия в шоу "Лига смеха", где артист выступал за команду "Ветераны космических войск".

Анатолий Анатолич процитировал последние слова комика Вени

Александр совсем недавно женился на своей избраннице Карине Устименко. Пара была в отношениях почти восемь лет.

Кроме того, комик Венедчук рассказывал о разрушениях в квартире после очередной атаки россиян на столицу Украины.