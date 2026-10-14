У Києві попрощаються з коміком Олександром "Венею" Венедчуком: оголошено час і місце

15 жовтня у Києві відбудеться прощання з коміком Олександром "Венею" Венедчуком. Його поховають на Жулянському цвинтарі.

Про те, де та коли пройде прощання з гумористом, повідомили у телеграм-каналі команди "Ветерани космічних військ", частиною якої тривалий час був Олександр.

"Прощання з Олександром Венедчуком відбудеться 15 жовтня в місті Київ", — йдеться у повідомленні.

Прощання з Олександром Венею Венедчуком відбудеться у Києві Фото: Скриншот

Відтак, о 10:00 відбудеться поминальна служба у Спасо-Преображенському соборі, що знаходиться за адресою вулиця Самійла Кішки, 3-А (масив Теремки ІІ).

А о 12:00 з Олександром "Венею" Венедчуком попрощаються на Жулянському цвинтарі (вулиця Повітрофлотська, 24а).

Олександр "Веня" Венедчук покинув світ: що відомо

Відомо, що український комік Олександр "Веня" Венедчук, учасник "Ветеранів космічних військ", який грав у "Лізі сміху", помер 13 жовтня.

Видео дня

31 січня 2025 року у коміка трапився крововилив у мозок, який спричинив втрату свідомості й сильні затяжні судоми по всьому тілу. Тоді лікарі прийняли рішення терміново прооперувати артиста, адже припускали, що повторного нападу він може не пережити. Під час операції він втратив 20% черепної коробки.

Олександр Венедчук повернувся на сцену лише через пів року, влітку 2025-го. Він знявся у ювілейному випуску до п'ятиріччя YouTube-каналу "Ветерани космічних військ".

Але потім комік переніс ще одну операцію, де частину черепної коробки йому замінили титановим імплантом. У вересні 2025 року він повідомив в Instagram, що його реабілітація добігає кінця.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Успіх до Олександра "Вені" Венедчука прийшов до нього після участі у шоу "Ліга сміху", де артист виступав за команду "Ветерани космічних військ".

Анатолій Анатоліч показав останні слова коміка Вені

Олександр лише нещодавно одружився зі своєю обраницею Кариною Устименко. Пара була у стосунках майже вісім років.

Крім того, комік Венедчук розповідав про руйнування у квартирі після чергової атаки росіян на столицю України.