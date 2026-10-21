Год со смерти Дизеля из Green Grey: Мурик обратился к покойному коллеге (фото)

Участник группы Green Grey Дмитрий Муравицкий (Мурик) трогательно почтил память покойного коллеги Андрея Яценко (Дизеля).

Музыкант скончался год назад. Причиной стали проблемы с сердцем.

Мурик почтил память Дизеля

"Сегодня годовщина со дня ухода из жизни Андрея Яценко — выдающегося украинского музыканта, продюсера, композитора, организатора. Человека, с которым я провёл более 30 лет своей музыкальной и сценической жизни. Человек, который не просто создавал музыку, но и реально менял мир вокруг. Это были замечательные, незабываемые, хотя и не всегда лёгкие времена. Брат, то музыкальное и жизненное наследие, которое ты оставил, сейчас в моих руках, я буду достойно нести наш серо-зеленый флаг, пока хватит сил и жизни. R.I.P. Брат", — написал Мурик.

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Более того, он сообщил фанатам группы, что 30 октября стоит ожидать нового релиза Green Grey.

Мурик и Дизель Фото: Instagram

Умер основатель группы Green Grey

20 октября 2025 года стало известно, что в возрасте 55 лет скончался украинский рок-музыкант, лидер и основатель группы Green Grey Андрей Яценко. У музыканта были проблемы с сердцем.

Как раз перед этим группа опубликовала анонс украинского перевода известной песни "Под дождем" и планировала тур по Украине.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дмитрий Муравицкий пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем. Ему срочно понадобились средства на лечение.

Мурик обратился к поклонникам после смерти своего коллеги.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, что известно об основателе группы Green Grey.