Рік зі смерті Дизеля з Green Grey: Мурік звернувся до покійного колеги (фото)

Учасник гурту Green Grey Дмитро Муравицький (Мурік) зворушливо вшанував пам'ять покійного колеги Андрія Яценка (Дизеля).

Музикант пішов з життя рік тому. Причиною стали проблеми із серцем.

Мурік вшанував памʼять Дизеля

"Сьогодні річниця, як пішов з життя Андрій Яценко — видатний український музикант, продюсер, композитор, організатор. Людина, з якою я провів більш, ніж 30 років свого музичного і сценічного життя. Людина, яка не просто створювала музику, а ще й реально змінювала світ навколо. Це були чудові, незабутні, хоч і не завжди легкі часи. Бро, той музичний і життєвий спадок, що ти залишив, він зараз в моїх руках, я буду гідно нести наш сіро-зелений прапор доки вистачить сил і життя. R.I.P. Бро", — написав Мурік.

Ба більше, він повідомив фанатам гурту, що 30 жовтня варто чекати на новий реліз Green Grey.

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Мурік та Дизель Фото: Instagram

Помер засновник гурту Green Grey

20 жовтня 2025 року стало відомо, що у віці 55 років помер український рок-музикант, лідер і засновник гурту Green Grey Андрій Яценко. У музиканта були проблеми із серцем.

Якраз перед тим гурт опублікував анонс українського перекладу пісні відомої "Під дощем" та планував тур Україною.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дмитро Муравицький поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям. Йому були терміново потрібні кошти на медичне втручання.

Мурік звернувся до прихильників після смерті свого колеги.

Також Фокус розповідав, що відомо про засновника гурту Green Grey.