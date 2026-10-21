Рік зі смерті Дизеля з Green Grey: Мурік звернувся до покійного колеги (фото)
Учасник гурту Green Grey Дмитро Муравицький (Мурік) зворушливо вшанував пам'ять покійного колеги Андрія Яценка (Дизеля).
Музикант пішов з життя рік тому. Причиною стали проблеми із серцем.
Мурік вшанував памʼять Дизеля
"Сьогодні річниця, як пішов з життя Андрій Яценко — видатний український музикант, продюсер, композитор, організатор. Людина, з якою я провів більш, ніж 30 років свого музичного і сценічного життя. Людина, яка не просто створювала музику, а ще й реально змінювала світ навколо. Це були чудові, незабутні, хоч і не завжди легкі часи. Бро, той музичний і життєвий спадок, що ти залишив, він зараз в моїх руках, я буду гідно нести наш сіро-зелений прапор доки вистачить сил і життя. R.I.P. Бро", — написав Мурік.
Ба більше, він повідомив фанатам гурту, що 30 жовтня варто чекати на новий реліз Green Grey.
Помер засновник гурту Green Grey
20 жовтня 2025 року стало відомо, що у віці 55 років помер український рок-музикант, лідер і засновник гурту Green Grey Андрій Яценко. У музиканта були проблеми із серцем.
Якраз перед тим гурт опублікував анонс українського перекладу пісні відомої "Під дощем" та планував тур Україною.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Дмитро Муравицький поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям. Йому були терміново потрібні кошти на медичне втручання.
- Мурік звернувся до прихильників після смерті свого колеги.
Також Фокус розповідав, що відомо про засновника гурту Green Grey.