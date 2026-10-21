Звезду "Друзей" пять лет лечили от "ложной" болезни: что известно

54-летняя голливудская актриса Кристина Эпплгейт заявила, что пять лет её лечили от болезни, которой на самом деле не было. Так, в 2021 году звезде поставили диагноз "рассеянный склероз".

Таким образом, Эпплгейт пять лет лечили не от той болезни. Об этом актриса рассказала в своём подкасте MeSsy.

Кристину Эпплгейт лечили от неизвестной болезни

По словам знаменитости, в 2021 году врачи диагностировали у неё рассеянный склероз, который неизлечим. В апреле этого года Эпплгейт даже попала в больницу из-за этого.

В течение пяти лет актриса была уверена, что страдает неизлечимой болезнью. Однако недавно врачи сообщили, что у нее на самом деле не было рассеянного склероза.

"Врач зашла в мою палату и сказала: „Поздравляю, у вас нет рассеянного склероза“. Я была, так сказать, совершенно несчастна. Все остальные были так счастливы", — призналась Эпплгейт.

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Близкие кинозвезды вздохнули с облегчением, но сама актриса теперь переживает из-за того, что у неё действительно проблемы со здоровьем. Впрочем, какое именно у неё заболевание — она до сих пор не знает.

"То, что диагноз оказался ошибочным, не означает, что мне вдруг стало лучше. Мне не стало лучше. Наоборот, мне стало ещё хуже. Поэтому я снова оказалась в начале пути и не знаю, что со мной происходит. Теперь моим врачам придётся провести целое расследование, чтобы выяснить, что со мной происходит с 2021 года и почему всё это случилось", — отметила Эпплгейт.

Кстати, в 2021 году на фоне неизлечимой болезни у актрисы развилась депрессия. В 2023 году знаменитость объявила о завершении карьеры.

Чем известен Эпплгейт

Актриса снялась в таких известных фильмах и сериалах, как сериал "Друзья" (сестра Рэйчел — Эми Грин), "Кто такая Саманта?" (главная роль), "Прощай навсегда" (Джен Хардинг) и других.

Кристина Эпплгейт в фильме Фото: Скрин видео

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