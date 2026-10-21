Зірку "Друзів" п'ять років лікували від "помилкової" хвороби: що відомо

54-річна голлівудська акторка Крістіна Епплгейт заявила, що п’ять років її лікували від хвороби, якої насправді не було. Так, у 2021 році зірці встановили діагноз розсіяний склероз.

Таким чином, Епплгейт п’ять років лікували не від тієї хвороби. Про це акторка розповіла у своєму подкасті MeSsy.

Крістіну Епплгейт лікували від невідомої хвороби

За словами знаменитості, у 2021 році медики діагностували у неї розсіяний склероз, який є невиліковним. У квітні цього року Епплгейт навіть потрапила до лікарні через це.

Протягом п’яти років акторка була впевнена, що має невикліковну хворобу. Однак нещодавно лікарі повідомили, що у неї насправді не було розсіяного склерозу.

"Лікарка зайшла до моєї кімнати і сказала: "Вітаю, у вас немає розсіяного склерозу". Я була, так би мовити, зовсім нещаслива. Усі інші були такі щасливі", — зізналась Епплгейт.

Видео дня

Близькі кінозірки зітхнули з полегшенням, але сама акторка тепер хвилюється через те, що дійсно має проблеми зі здоров'ям. Втім, яка саме у неї хвороба — вона досі не знає.

"Те, що діагноз виявився помилковим, не означає, що мені раптом стало краще. Мені не стало краще. Навпаки, мені стало ще гірше. Тож я знову опинилася на початку шляху й не знаю, що зі мною відбувається. Тепер моїм лікарям доведеться провести ціле розслідування, щоб з’ясувати, що зі мною відбувається з 2021 року і чому все це сталося", – зазначила Епплгейт.

До речі, у 2021 році тлі невиліковної хвороби в акторки розвинулась депресія. У 2023-му знаменитість заявила про завершення кар'єри.

Чим відома Епплгейт

Акторка знялась у таких відомих кінострічках як серіал "Друзі" (сестра Рейчел Емі Грін), "Хто така Саманта?" (головна роль), "Прощавай назавжди" (Джен Хардінг) та інші.

Крістіна Епплгейт у фільмі Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

В українського режисера Олексія Комаровського виявили рак шкіри. Хвороба поширилась на обличчі, і тепер на чоловіка чекає операція.

Також співачка Камалія відверто розповіла про свою тривалу боротьбу з небезпечним хронічним захворюванням кишківника, яке двічі на рік дає про себе знати.

Крім того, колишня українська ведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну в рідній країні багато років, зізналася, що в неї невиліковна хвороба.