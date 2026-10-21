"Муж-альфонс": блогер раскрыл позорную причину развода Maruv

Недавно певица Maruv (Анна Корсун), сбежавшая из Украины, объявила о разводе со своим мужем Александром Корсуном. Блогер-сплетник Богдан Беспалов назвал причину внезапного разрыва отношений пары. По его мнению, бывший возлюбленный артистки — альфонс.

Беспалов обвинил в разводе Maruv ее мужа Александра. По его словам, тот жил исключительно на деньги певицы. Об этом блогер рассказал в своем новом видео на YouTube.

Почему Maruv развелась з мужем

Беспалов заявил, что сейчас у артистки очень тяжелое финансовое положение, хотя раньше у Maruv было много возможностей, связей и гастролей.

По мнению блогера, муж певицы — альфонс, который в настоящее время не работает и все это время жил за счет жены.

"Причина развода довольно банальна. Ее муж — альфонс — человек, который не работает, не развивается. Он жил за ее счет, на ее имя. Тогда было много возможностей, а сейчас ничего нет. У Maruv сейчас очень тяжелое финансовое положение. И когда в семье заканчиваются деньги, в любой семье ты будешь рассчитывать на своего партнера, что он тебя подстрахует. А он не подстраховал, потому что у него тоже нет денег, поскольку он не искал работу", — считает Беспалов.

Видео дня

Maruv с мужем Александром Фото: Instagram

Блогер отметил, что Александр привык быть менеджером известной певицы, но сейчас у Maruv нет той карьеры, которая у нее была в начале.

"Великой артистки больше нет. Нужно адаптироваться к новым реалиям. Но как? С чего начать? На чем зарабатывать? Мы не сдвинемся с места, не приложим усилий, чтобы обеспечить нормальную жизнь своей семье. И вот суровый выбор: либо смириться с тем, что с тобой живет мужчина, который в критический момент не будет прилагать усилий для того, чтобы ты зарабатывала, либо расстаться, подавать на развод и искать новое счастье", — добавил Беспалов.

Личная жизнь Maruv

Maruv познакомилась со своим мужем Александром Корсуном в караоке-баре. Позже он стал пиар-менеджером певицы.

В 2022 году певица сообщила о беременности, а впоследствии родила первенца. Однако Maruv старается скрывать свою личную жизнь от публики.

В октябре этого года знаменитость объявила о разводе с мужем. Пара прожила вместе 14 лет.

Марув разводится с мужем Александром Фото: Instagram

Кстати, до начала полномасштабной войны Maruv активно строила карьеру в России. В начале 2022 года она уехала в Испанию и решила не комментировать враждебные действия, происходящие на территории Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Maruv анонсировала новую композицию на украинском языке. Фрагмент трека под названием "Казала" она опубликовала в своем TikTok.

Телеведущая Катя Осадчая посоветовала Maruv сдать украинский паспорт и отправиться "за русским кораблем" за свою молчаливую позицию по поводу войны.

Кроме того, украинская певица опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в латексных купальниках Uhura, созданных для своего бренда одежды.