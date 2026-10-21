"Чоловік-альфонс": блогер розкрив ганебну причину розлучення Maruv

Нещодавно співачка Maruv (Анна Корсун), яка втекла з України, оголосила про розлучення із чоловіком Олександром Корсуном. Блогер-пліткар Богдан Беспалов назвав причину раптового розриву стосунків пари. На його думку, екскоханий артистки – альфонс.

Беспалов звинуватив у розлученні Maruv її чоловіка Олександра. За його словами, він жив лише на гроші співачки. Про це блогер розповів у своєму новому відео на YouTube.

Чому Maruv розлучилась

Беспалов заявив, що зараз в артистки дуже скрутне фінансове становище, хоча раніше Maruv мала багато можливостей, зв’язків та гастролей.

На думку блогера, чоловік співачки – альфонс, який наразі не працює та жив увесь час за кошти дружини.

"Причина розлучення досить банальна. Її чоловік – альфонс – людина, яка не працює, не розвивається. Він сидів на її грошах, на її імені. Тоді було багато можливостей, а зараз нічого немає. У Maruv зараз дуже скрутне фінансове становище. І коли у сім’ї закінчуються гроші, у будь-якій сім’ї ти розраховуватимеш на свого партнера, що він тебе підстрахує. А він не підстрахував, бо в нього теж немає грошей, оскільки він не шукав роботу", – вважає Беспалов.

Видео дня

Maruv з чоловіком Олександром Фото: Instagram

Блогер зазначив, що Олександр звик бути менеджером великої співачки, але зараз Maruv не має тої кар’єри, яка в неї була на початку.

"Великої артистки більше не існує. Треба адаптуватися до нових реалій. А як? З чого почати? На чому заробляти? Свою д*пу ми не піднімемо з місця, не докладемо зусиль, щоб забезпечити нормальне життя своїй родині. І ось суворий вибір: або змиритися з тим, що з тобою живе чоловік, який у критичний момент не докладатиме зусиль для того, щоб ти заробляла, або розходитися, подавати на розлучення і шукати нове щастя", — додав Беспалов.

Особисте життя Maruv

З чоловіком Олександром Корсуном Maruv познайомилась у караоке-барі. Пізніше чоловік став піар-менеджером співачки.

У 2022 році артистка повідомила про вагітність, а згодом народила первістка. Однак своє особисте життя Maruv намагається приховувати від публіки.

У жовтні цього року знаменитість оголосила про розлучення з чоловіком. Пара була разом 14 років.

Maruv розлучається з чоловіком Олександром Фото: Instagram

До речі, до повномасштабної війни Maruv активно будувала кар'єру в Росії. На початку 2022 року вона виїхала до Іспанії та вирішила не коментувати ворожі дії, які відбуваються на території України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Maruv анонсувала нову композицію українською мовою. Фрагмент треку під назвою "Казала" вона оприлюднила у своєму TikTok.

Телеведуча Катя Осадча порадила Maruv віддати український паспорт і вирушити "за російським кораблем" за свою мовчазну позицію про війну.

Крім того, українська співачка опублікувала кілька знімків, на яких позує в латексних купальниках Uhura, створених для свого бренду одягу.