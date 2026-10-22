Маша Ефросинина прогулялась по Карпатам в одном нижнем белье (фото)

Украинская телеведущая Маша Ефросинина похвасталась отдыхом в Карпатах. Звезда устроила фотосессию в нижнем белье на фоне гор.

Соответствующие снимки Ефросинина опубликовала на своей странице в Instagram (mashaefrosinina). Поклонники ведущей высоко оценили её образ и осыпали её приятными комплиментами.

Ефросинина прогулялась по Карпатам в нижнем белье

Для съемки 47-летняя телеведущая выбрала белое нижнее белье и высокие сапоги. Маша дополнила образ свитером и пушистой розовой шубкой.

Фотосессия Ефросининой в Карпатах Фото: Instagram Фотосессия Ефросининой в Карпатах Фото: Instagram Фотосессия Ефросининой в Карпатах Фото: Instagram Фотосессия Ефросининой в Карпатах Фото: Instagram Фотосессия Ефросининой в Карпатах Фото: Instagram Фотосессия Ефросининой в Карпатах Фото: Instagram Фотосессия Ефросининой в Карпатах Фото: Instagram Фотосессия Ефросининой в Карпатах Фото: Instagram Фотосессия Ефросининой в Карпатах Фото: Instagram Фотосессия Ефросининой в Карпатах Фото: Instagram Фотосессия Ефросининой в Карпатах Фото: Instagram

Подписчики Ефросининой отметили, что Маша на фото выглядит великолепно. В комментариях под постом её засыпали комплиментами.

"Мария, ты прекрасна во всём! Невероятно нежная и красивая. Действительно, это тот момент, когда слова лишни";

"Как же естественно и круто!";

"Это незаконно — быть такой красивой";

"Я так кайфую от вас, Маша! Это невероятно!".

Видео дня

Скандал с Ефросининой

Недавно украинская психологиня Наталья Холоденко прокомментировала видео Ефросининой, в котором та выражает соболезнования Ирине Федишин в связи с потерей дочери.

Наталья заметила, что Маша в этот момент расчесывает волосы, пока рассказывает о трагедии в семье певицы.

"Если бы вам так выразили сочувствие, как бы вы себя почувствовали? Я думаю, что у Маши не было никакого злого умысла, просто сочувствие — это то действие, которое требует отложить все и сказать не мимоходом. В противном случае это может сильно задеть чувства близких и родных, которые переживают острое горе. Если представить, что мы можем без хейта и оценок обсудить эту тему: "как лучше всего выразить соболезнования"", — заявила Холоденко.

После этого телеведущая призналась, что не хотела задеть чувства Федишин и её семьи в видео с соболезнованиями.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Маша Ефросинина опубликовала откровенное и в то же время шутливое видео со своим мужем Тимуром Хромаевым.

Также недавно телеведущая "пройшлась" по суеверным хейтерам Ирины Федишин, которые обвиняют певицу в том, что она публично демонстрировала беременность.

Кроме того, Маша Ефросинина подняла наболевший вопрос о том, что в Киеве людей не пускают в укрытия во время тревоги.