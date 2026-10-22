Маша Єфросиніна в одному спідньому прогулялась Карпатами (фото)

Українська телеведуча Маша Єфросиніна похизувалась відпочинком у Карпатах. Зірка зробила фотосесію у спідній білизні на тлі гір.

Відповідні кадри Єфросиніна оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (mashaefrosinina). Прихильники ведучої оцінили її образ та закидали ведучу приємними компліментами.

Єфросиніна прогулялась Карпатами у спідньому

Для зйомки 47-річна телеведуча обрала спідню білизну білого кольору та високі чоботи. Маша скомбінувала образ зі светром та пухнастою рожевою шубкою.

Фотосесія Єфросиніної у Карпатах Фото: Instagram Фотосесія Єфросиніної у Карпатах Фото: Instagram Фотосесія Єфросиніної у Карпатах Фото: Instagram Фотосесія Єфросиніної у Карпатах Фото: Instagram Фотосесія Єфросиніної у Карпатах Фото: Instagram Фотосесія Єфросиніної у Карпатах Фото: Instagram Фотосесія Єфросиніної у Карпатах Фото: Instagram Фотосесія Єфросиніної у Карпатах Фото: Instagram Фотосесія Єфросиніної у Карпатах Фото: Instagram Фотосесія Єфросиніної у Карпатах Фото: Instagram Фотосесія Єфросиніної у Карпатах Фото: Instagram

Підписники Єфросиніної відмітили, що Маша має розкішний вигляд на фото. У коментарях під дописом її засипали компліментами.

"Маріє, ви прекрасна у всьому! Неймовірно ніжна і красива. Дійсно момент, коли слова зайві";

"Як же природньо і круто!";

"Це незаконно бути такою красивою";

"Я так кайфую від вас, Машо! Це неймовірно!".

Видео дня

Скандал з Єфросиніною

Нещодавно українська психологиня Наталія Холоденко прокоментувала відео Єфросиніної, в якому та висловлює співчуття Ірині Федишин після втрати доньки.

Наталія помітила, що Маша в цей момент розчісує волосся, поки говорить про трагедію в родині співачки.

"Якби вам так виразили співчуття, як би ви себе почували? Я думаю, що ніякого злого умислу у Маші не було, просто співчуття — це та дія, яка потребує відкласти все і сказати не мимоходом. В іншому випадку це може дуже зачепити почуття близьких та рідних, які переживають гостре горе. Якщо уявити, що ми можемо без хейту і оцінок обговорити цю тему: "як найкраще висловити співчуття"", — заявила Холоденко.

Після цього телеведуча зізналася, що не хотіла образити почуття Федишин та її родини у відео зі співчуттями.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Маша Єфросиніна оприлюднила відверте і водночас жартівливе відео зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим.

Також нещодавно телеведуча "пройшлася" по забобонних хейтерах Ірини Федишин, які звинувачують співачку в тому, що вона публічно демонструвала вагітність.

Крім того, Маша Єфросиніна порушила наболіле питання стосовно того, що людей не пускають під час тривоги в укриття в Києві.