Темляк вышел на публику после обвинений в насилии: что он сказал (видео)

Украинский актёр и военнослужащий Константин Темляк неожиданно появился на премьере фильма "Хорошо, что мама не знает" в столице.

Это первое появление артиста на публике после обвинений в домашнем насилии, разразившихся в прошлом году. Об этом пишет "Коротко о".

Темляк появился на публике

29 октября в украинский прокат выходит комедия "Хорошо, что мама не знает" режиссера Саши Литвиненко, в которой Темляк исполнил одну из главных ролей. Съемки завершились еще до скандала. Фильм в стиле современного неонуара состоит из четырёх взаимосвязанных новелл о трёх членах одной семьи, у которых есть секреты друг от друга.

Актёр вышел на сцену вместе с создателями и актёрами фильма и выразил надежду, что скандал не повлияет на отношение к фильму.

"Сегодня я совершенно не чувствую себя актёром. Слава Богу, наверное. Я бы хотел, чтобы вся эта чепуха, которая происходит из-за меня, не помешала вам воспринять этот фильм как украинское искусство. Потому что в него вложено много сил, а многих людей, работавших над фильмом, уже нет в живых", — заявил актер, приведя в пример Юрия Фелипенко, погибшего на войне в июне 2025 года.

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После речи Константина публика начала аплодировать.

Темляка обвинили в насилии

Обвинения в адрес актёра появились осенью 2025 года, как раз после премьеры клипа Jerry Heil и Ярмака "С какого ты этажа неба?", в котором тот снялся со своей женой. На фоне этого бывшая девушка Темляка Анастасия Соловьева публично рассказала о том, что когда-то пережила в отношениях с ним.

Фотограф призналась, что четыре года молчала о пережитом из-за стыда, ведь Константин — "известная личность с авторитетом".

"Константин Темляк — тиран, насильник, манипулятор, нарцисс, зависимый от алкоголя и наркотиков "человек", — заявила тогда Соловьева.

Более того, она показала переписку актера с 15-летней девушкой, утверждая, что тот развращал несовершеннолетнюю.

"Мне очень стыдно за свою слабость, за свою незрелость в тот период. Я готов понести за это юридическую (если есть основания для подачи заявления в полицию) и моральную ответственность", — ответил тогда Константин.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Константина Темляка обвинили в домашнем насилии. Его бывшую девушку признали потерпевшей, и уже провели первоочередные следственные действия.

Jerry Heil и Ярмак удалили клип на песню "С какого ты этажа неба?", в котором в главной роли снялись актер Константин Темляк и его жена.

Фокус также сообщал, что супруга Темляка Анастасия Нестеренко обратилась к поклонникам на фоне скандала.