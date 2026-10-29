Темляк вийшов на публіку після звинувачень у насильстві: що він сказав (відео)

Український актор та військовослужбовець Костянтин Темляк неочікувано прийшов на прем'єру фільму "Добре, що мама не знає" у столиці.

Це перша поява артиста на публіці після звинувачень у домашньому насильстві, які розгорілися минулого року. Про це пише "Коротко про".

Темляк зʼявився на публіці

29 жовтня в український прокат виходить комедія "Добре, що мама не знає" режисера Саші Литвиненка, у якій Темляк виконав одну з головних ролей. Зйомки завершилися ще до скандалу. Фільм у стилі сучасного неонуару складається з чотирьох взаємопов’язаних новел про трьох членів однієї родини, які мають одне від одного таємниці.

Актор піднявся на сцену разом з творцями та акторами фільму та висловив сподівання, що скандал не вплине на ставлення до фільму.

"Я сьогодні абсолютно не відчуваю себе актором. Слава Богу, напевно. Я хотів би, щоб вся та чепуха, яка відбувається через мене, не завадила вам сприйняти це кіно як українське мистецтво. Тому що багато сил вкладено, багатьох людей, які працювали над фільмом, вже немає в живих", — заявив актор, навівши в приклад Юрія Феліпенка, який загинув на війні в червні 2025 року.

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Після промови Костянтина публіка почала аплодувати.

Темляка звинуватили в насильстві

Звинувачення на бік актора з'явились восени 2025 року, якраз після прем'єри кліпу Jerry Heil і Ярмака "З якого ти поверху неба?", у якому той знявся зі своєю дружиною. На фоні цього колишня дівчина Темляка Анастасія Соловйова публічно розповіла про те, що колись пережила у стосунках з ним.

Фотографка зізналася, що мовчала про пережите чотири роки через сором, адже Костянтин "медійна людина з авторитетом".

"Костянтин Темляк — тиран, абʼюзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина", — заявила тоді Соловйова.

Ба більше, вона показала листування актора з 15-річною дівчиною, стверджуючи, що той розбещував неповнолітню.

"Мені дуже соромно за свою слабкість, свою недорозвиненість в той період. Я готовий понести за це юридичну (якщо є ґрунт для заяви в поліцію) і моральну відповідальність", — відповів тоді Костянтин.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насильстві. Його колишню дівчину визнали потерпілою, і вже провели першочергові слідчі дії.

Jerry Heil та Ярмак видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", у якому в головній ролі знявся актор Костянтин Темляк та його дружина.

Фокус також повідомляв, що дружина Темляка Анастасія Нестеренко звернулася до прихильників на тлі скандалу.