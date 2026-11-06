Украинка вышла замуж в Турции, но спустя пять лет убежала в Украину (фото)

Татьяна не выдержала жизни за границей и после неудачного брака вернулась домой. О своём опыте, а также о причинах переезда девушка рассказала в своём блоге.

Девушка не скрывает, что жизнь за границей не всегда легка и безоблачна. Приходится приспосабливаться к обстоятельствам, правилам, традициям и нормам, сложившимся в другой стране. Иногда эти барьеры преодолеть не удаётся. О её опыте читайте в материале Фокуса.

"Недавно выходили видео о жизни с мужем-иностранцем, а сейчас я возвращаюсь в Украину и развожусь. Ни пять лет отношений, ни мирное небо над головой не дали мне того душевного покоя, который дарит мне Украина. А желание жить в своей стране никуда не делось", – объясняет Татьяна мотивы переезда.

Возвращение в Украину

Как выяснилось, все эти годы она пыталась приспособиться и смириться с тем, что вернётся домой ещё далеко не скоро, но в душе она чувствовала, что живёт не своей жизнью.

"Некоторое время меня сдерживало чувство ответственности за свой брак и то, что я, как женщина, должна поддерживать своего мужа. Поэтому я не хотела признаваться себе, что всё это совсем не для меня. В какой-то момент я решилась выбрать себя. Возможно, большинство меня не поймет. Как можно отказаться от спокойной жизни за границей? Особенно в Турции, куда все так рвутся. Но у меня совсем наоборот", – признается украинка.

Украинка вышла замуж в Турции Фото: TikTok

Девушка говорит, что ей было совершенно всё равно на обстрелы, отключения света и бессонные ночи.

"Не могу сказать, что адаптация прошла легко, но сейчас я постепенно прихожу в норму", – подытожила она.

Что пишут люди

В комментариях разгорелась целая дискуссия. Некоторые поддержали девушку. Другие удивлялись и шутили.

"Только тот, кто побывал за границей и может уехать туда в любой момент, поймёт, что здесь, в Украине, гораздо лучше, чем где-либо!" – пишет зритель по имени Дмитрий.

Комментарии под видео Фото: TikTok Комментарии под видео Фото: TikTok

Другая участница дискуссии добавила: "Подпишусь, каждое слово находит отклик. Я не уезжала, потому что знала, что меня везде будут "мучить", но тоже умудрилась прожить чужую жизнь. Теперь бы вернуться".

"То же самое. Буду жить в постоянной тревоге, без света, но в Украине, здесь чувствуешь себя человеком и понимаешь, что живешь своей жизнью, а в Европе просто существуешь, без жизни", – пишет следующая пользовательница.

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