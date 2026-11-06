Українка вийшла заміж у Туреччині, але після прожитих п'яти років втекла в Україну (фото)
Тетяна не витримала життя за кордоном і після невдалого шлюбу повернулася додому. Про свій досвід, а також причини переїзду дівчина розповіла у своєму блозі.
Дівчина не приховує, що життя за кордоном не завжди легке і безхмарне. Доводиться адаптовуватися до обставин, правил, традицій та норм, що панують в іншій країні. Подекуди ці бар’єри не вдається подолати. Про її досвід читайте у матеріалі Фокусу.
"Нещодавно були відео про життя з чоловіком-іноземцем, а зараз я повертаюся в Україну і розлучаюся. Ні п’ять років у стосунках, ні мирне небо над головою не дали мені того душевного спокою, який мені дає Україна. А бажання жити в себе в країні нікуди не ділося", – пояснює Тетяна мотиви переїзду.
Повернення в Україну
Як з’ясувалося, всі ці роки вона намагалася адаптуватися і прийняти той факт, що повернеться додому ще зовсім не скоро, але внутрішньо вона відчувала, що живе не своїм життям.
"Певний час мене стримувало відчуття відповідальності за свій шлюб і що я як жінка маю бути за своїм чоловіком. Тому не хотіла собі зізнаватися, що це все зовсім не моє. В один момент я наважилася вибрати себе. Можливо, більшість мене не зрозуміє. Як можна відмовитися від спокійного життя за кордоном? Особливо у Туреччині, куди всі так рвуться. Але в мене зовсім навпаки", – зізнається українка.
Дівчина каже, що їй було абсолютно байдуже до обстрілів, відключень світла і безсонних ночей.
"Не можу сказати, що адаптація була легкою, але зараз я поступово повертаюся до себе", – резюмувала вона.
Що пишуть люди
У коментарях розгорілася ціла дискусія. Дехто підтримав дівчину. Інші дивувалися та жартували.
"Тільки той, хто був за кордоном і може виїхати туди в будь-який момент зрозуміє, що тут в Україні набагато краще, ніж будь-де!" – пише глядач, якого звуть Дмитро.
Інша учасниця дискусії додала: "Підпишуся, кожне слово відгукується. Я не виїжджала, бо знала, що мене будь-де буде "ковбасити", але теж примудрилася пожити не своє життя. Тепер би повернутися".
"Те саме. Буду жити під тривогами, без світла , але в Україні, тут відчуваєш себе людиною і що ти живеш своє життя, а в Європі просто існуєш, без життя", – пише наступна користувачка.
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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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