"Очень грустно": травести-дива Монро вернулась из-за границы в Украину (фото)
Украинская блогерша и телеведущая Неугомонная Монро призналась, что по возвращении в Украину живет не в самых комфортных условиях.
Психологиня после неудачной попытки эмиграции поселилась на западе Украины и пока в Киев не возвращается.
Монро вернулась в Украину
После знакомства с Францией вместе с подругой Графиней и ее сыном Левчиком Монро решила вернуться домой и арендовать частный дом на Закарпатье.
Травести-дива с юмором описала первые впечатления от нового дома и вспомнила свое детство.
"Новый этап бурной жизни: частный дом, которому лет так n-дцать, и предыдущие владельца выехали несколько недель назад, оставив немало лахов. А еще ср*ть к ветру. Это возвращение в детство, каникулы в Красном Луче у бабушки", — отметила Монро.
Более того, в первую ночь в доме исчезло отопление, а потом возникли проблемы с водоснабжением. Из-за низкой температуры блогерше пришлось спать в верхней одежде.
Несмотря на проблемы психологиня пытается воспринимать очередной переезд как приключение.
"Я воспринимаю сейчас свою жизнь как большое приключение. Ночью отопление исчезло, я спала в пальто. Вода еще исчезла... Очень грустно, что так сложились обстоятельства, я за себя говорю, что я вынуждена скататься, чтобы гарантировать себе и ребенку безопасность", — призналась травести-дева.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Неугомонная Монро призналась, что помогает воспитывать сына Льва своей подруге Графине, однако это не ее биологический ребенок.
- Блогерша пережила эвакуацию из поезда во время очередной атаки россиян.
Монро неожиданно показалась в киевском трамвае и подняла вопрос поднятия цен на общественный транспорт в столице.