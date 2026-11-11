"Очень грустно": травести-дива Монро вернулась из-за границы в Украину (фото)

Украинская блогерша и телеведущая Неугомонная Монро призналась, что по возвращении в Украину живет не в самых комфортных условиях.

Психологиня после неудачной попытки эмиграции поселилась на западе Украины и пока в Киев не возвращается.

Монро вернулась в Украину

После знакомства с Францией вместе с подругой Графиней и ее сыном Левчиком Монро решила вернуться домой и арендовать частный дом на Закарпатье.

Травести-дива с юмором описала первые впечатления от нового дома и вспомнила свое детство.

"Новый этап бурной жизни: частный дом, которому лет так n-дцать, и предыдущие владельца выехали несколько недель назад, оставив немало лахов. А еще ср*ть к ветру. Это возвращение в детство, каникулы в Красном Луче у бабушки", — отметила Монро.

Более того, в первую ночь в доме исчезло отопление, а потом возникли проблемы с водоснабжением. Из-за низкой температуры блогерше пришлось спать в верхней одежде.

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Монро вернулась в Украину Фото: Instagram

Несмотря на проблемы психологиня пытается воспринимать очередной переезд как приключение.

"Я воспринимаю сейчас свою жизнь как большое приключение. Ночью отопление исчезло, я спала в пальто. Вода еще исчезла... Очень грустно, что так сложились обстоятельства, я за себя говорю, что я вынуждена скататься, чтобы гарантировать себе и ребенку безопасность", — призналась травести-дева.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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