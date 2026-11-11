"Дуже сумно": травесті-діва Монро повернулася з-за кордону в Україну (фото)
Українська блогерка та телеведуча Невгамовна Монро зізналася, що після повернення в Україну живе не в найкомфортніших умовах.
Психологиня після невдалої спроби еміграції оселилася на заході України і поки до Києва не повертається.
Монро повернулася в Україну
Після знайомства з Францією разом з подругою Графинею та її сином Левчиком Монро вирішила повернутися додому та орендувати приватний будинок на Закарпатті.
Травесті-діва з гумором описала перші враження від нового помешкання та згадала своє дитинство.
"Новий етап буремного життя: приватний будинок, якому років так n-дцять, і попередні власника виїхали кілька тижнів тому, залишивши чимало лахів. А ще ср*ти до вітру. Оце повернення в дитинство, канікули в Красному Лучі у бабусі", — зазначила Монро.
Ба більше, у першу ніч у будинку зникло опалення, а потім виникли проблеми з водопостачанням. Через низьку температуру блогерці довелося спати у верхньому одязі.
Попри проблеми, психологиня намагається сприймати черговий переїзд як пригоду.
"Я сприймаю зараз своє життя як велику пригоду. Вночі опалення зникло, я спала в пальто. Вода ще зникла... Дуже сумно, що так склалися обставини, я за себе говорю, що я вимушена скитатися, аби гарантувати собі й дитині безпеку", — зізналася травесті-діва.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Невгамовна Монро зізналася, що допомагає виховувати сина Лева своїй подрузі Графині, проте це не її біологічна дитина.
- Блогерка пережила евакуацію з потяга під час чергової атаки росіян.
Монро несподівано показалася в київському трамваї та порушила питання підняття цін на громадський транспорт у столиці.