"Дуже сумно": травесті-діва Монро повернулася з-за кордону в Україну (фото)

Українська блогерка та телеведуча Невгамовна Монро зізналася, що після повернення в Україну живе не в найкомфортніших умовах.

Психологиня після невдалої спроби еміграції оселилася на заході України і поки до Києва не повертається.

Монро повернулася в Україну

Після знайомства з Францією разом з подругою Графинею та її сином Левчиком Монро вирішила повернутися додому та орендувати приватний будинок на Закарпатті.

Травесті-діва з гумором описала перші враження від нового помешкання та згадала своє дитинство.

"Новий етап буремного життя: приватний будинок, якому років так n-дцять, і попередні власника виїхали кілька тижнів тому, залишивши чимало лахів. А ще ср*ти до вітру. Оце повернення в дитинство, канікули в Красному Лучі у бабусі", — зазначила Монро.

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Ба більше, у першу ніч у будинку зникло опалення, а потім виникли проблеми з водопостачанням. Через низьку температуру блогерці довелося спати у верхньому одязі.

Монро повернулася в Україну Фото: Instagram

Попри проблеми, психологиня намагається сприймати черговий переїзд як пригоду.

"Я сприймаю зараз своє життя як велику пригоду. Вночі опалення зникло, я спала в пальто. Вода ще зникла... Дуже сумно, що так склалися обставини, я за себе говорю, що я вимушена скитатися, аби гарантувати собі й дитині безпеку", — зізналася травесті-діва.

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