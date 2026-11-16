Безумная сумма: известной рестораторше предлагали деньги, чтобы она стала любовницей

Известная рестораторша Маргарита Сичкарь откровенно заговорила о том, как ей предлагали стать любовницей. Тогда мужчина, которому она симпатизировала, готов был покупать ей подарки за сотни тысяч.

По словам Маргариты Сичкарь, она не может встречаться с мужчинами за деньги, потому что, прежде всего, они должны ей нравиться. Об этом знаменитость рассказала в интервью Маричке Довбенко.

Сичкарь предлагали стать любовницей

Маргарита призналась, что никогда не использовала мужчин ради финансовой выгоды. Однако ей предлагали стать любовницей за деньги.

Так, однажды мужчина предложил Сичкарь встречаться и даже был готов купить ей дорогой автомобиль, который в то время стоил от 80 до 100 тысяч.

"Я пошутила и сказала: „Ну, пригони мне Теслу“, а он ответил: „Хорошо, куда?“. Я говорю, что пошутила. То есть человек был готов купить мне Теслу и пригнать её. Я тогда как раз хотела сменить машину. Он спросил: "Можно я деньгами? Скажи, сколько стоит, пойдешь сама выберешь себе". А Tesla тогда стоила 80–100 тысяч, в то время их привозили очень дорого", — призналась рестораторша.

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Как сейчас выглядит Маргарита Сичкарь Фото: Скрин видео

Личная жизнь Сичкарь

Маргарита Сичкарь дважды была замужем. Впервые она вышла замуж за Алексея Сичкаря в 18 лет. У пары родилась дочь Евгения. Позже они развелись из-за измен мужа.

Вторым мужем рестораторши стал известный футболист "Динамо" Владислав Ващук. У пары родилось двое детей — сын Виталий и дочь Василиса. Они прожили вместе более десяти лет, а в июне 2012 года развелись.

В августе этого года 58-летняя Маргарита призналась, что находится в романтических отношениях с 42-летним мужчиной, проживающим за границей.

Маргарита Сичкарь и Владислав Ващук Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Маргарита Сичкарь рассказала подробности своей встречи с Владимиром Путиным в конце 1990-х годов. Тогда она организовывала закрытый ужин для глав правительств Украины и России в своём московском ресторане "Гетман".

Также ресторатор публично похвалила бизнесмена Вадима Буряковского – мужа певицы Оли Поляковой. По словам Маргариты, артистке повезло с партнером, хотя внешность и рост мужчины, по её мнению, далеки от идеала.

Кстати, в 2025 году во время российской атаки с использованием дронов-камикадзе в Киевской области был поврежден дом Сичкарь. Она опубликовала фотографии разрушений и обратилась за помощью.