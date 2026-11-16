Шалена сума: відомій рестораторці пропонували гроші, щоб вона стала коханкою

Відома рестораторка Маргарита Січкар відверто заговорила про те, як їй пропонували стати коханкою. Тоді чоловік, якому вона симпатизувала, готовий був купувати їй подарунки за сотні тисяч.

За словами Маргарити Січкар, вона не може зустрічатись із чоловіками за гроші, тому що, перш за все, вони мають подобатись їй. Про це знаменитість розповіла в інтерв’ю Марічці Довбенко.

Січкар пропонували стати коханкою

Маргарита зізналась, що вона ніколи не використовувала чоловіків заради фінансової вигоди. Однак їй пропонували стати коханкою за гроші.

Так, одного разу чоловік запропонував зустрічатись Січкар і навіть готовий був купити їй дорогий автомобіль, який на той час коштував від 80 до 100 тисяч.

"Я пожартувала і сказала: "Ну, підганяй мені Теслу", а він відповів: "Добре, куди?". Я кажу, що пожартувала. Тобто людина готова була купити мені Теслу і пригнати її. Я тоді як раз хотіла поміняти автомобіль. Він запитав: "Можна я грошима? Скажи, скільки коштує, підеш сама вибереш собі". А Тесла тоді коштувала 80-100 тисяч, це на той час їх привозили дуже дорого", — зізналась рестораторка.

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Як зараз виглядає Маргарита Січкар Фото: Скрін відео

Особисте життя Січкар

Маргарита Січкар двічі була заміжня. Вперше вона вступила у шлюб з Олексієм Січкарем у 18 років. У пари народилася донька Євгенія. Згодом вони розлучились через зради чоловіка.

Другим чоловіком рестораторки став відомий футболіст "Динамо" Владислав Ващук. У пари народилося двоє дітей – син Віталій та донька Василіса. Вони прожили разом понад десять років, а у червні 2012-го розлучились.

У серпні цього року 58-річна Маргарита зізналась, що перебуває у романтичних стосунках із 42-річним чоловіком, який живе за кордоном.

Маргарита Січкар і Владислав Ващук Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Маргарита Січкар розповіла деталі своєї зустрічі з Володимиром Путіним наприкінці 1990-х років. Тоді вона організовувала закриту вечерю для керівників урядів України та Росії у своєму московському ресторані "Гетьман".

Також рестораторка публічно похвалила бізнесмена Вадима Буряковського – чоловіка співачки Олі Полякової. За словами Маргарити, артистці пощастило з партнером, хоча зовнішність і зріст чоловіка, на її думку, далекі від ідеалу.

До слова, у 2025 році під час російської атаки дронами-камікадзе на Київщині було пошкоджено будинок Січкар. Вона оприлюднила фото руйнувань та звернулася по допомогу.