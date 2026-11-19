Наталья Гудзь во второй раз стала мамой в 51 год. Женщина потеряла единственного сына Владислава на войне и решила снова родить ребенка. Девочка Диана стала для неё настоящим спасением.

Когда Наталья узнала о беременности в 51 год, она очень боялась, чтобы не сглазить. Тогда ей хотелось спрятаться от всех. Об этом Гудзь рассказала в интервью Маричке Падалко.

Наталья прошла обследование перед беременностью. Женщина готовилась к рождению второго ребенка не только физически, но и морально.

Беременность в 51 год

Единственный сын Натальи — Владислав — погиб на фронте, и женщина девять месяцев ждала результатов ДНК-экспертизы, чтобы похоронить парня. В тот момент она чувствовала себя ужасно и обижалась на весь мир.

"Когда Влад погиб, на меня навалилась какая-то тьма… Почему именно мой ребенок? Мне было так тяжело… Я обижалась на весь мир… Дети — это душа. Я сейчас смотрю на Дианку, и она меня отвлекает. Она похожа на Влада", — призналась Наталья.

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Наталья решила родить второго ребенка через месяц после того, как потеряла сына. Она проходила обследование, которое шло не так быстро, как хотелось. Женщина забеременела до того, как похоронила Владислава, поскольку девять месяцев ждала результата ДНК-теста.

Вторая беременность у Натальи протекала с осложнениями. На четвёртом-пятом месяце она попала в больницу с кровотечением, и её поместили на наблюдение.

"Я очень нервничала. Всю беременность я провела в страхе. Но мне повезло с хорошим врачом, он меня спас", — отметила женщина.

Наталья Гудзь Фото: Скрин видео

Первые эмоции после рождения дочери

Наталья призналась, что когда родила дочь Диану, очень переживала. Впрочем, она благодарна родильному дому и врачам. По словам женщины, даже в 51 год она кормила малышку грудным молоком.

Более того, после рождения второго ребенка Наталья чувствует себя гораздо лучше, её организм словно помолодел.

"Я кормила грудью, потому что молока было много как во время первой беременности, так и во время второй. Женщины думают, что я молодая мама, потому что выгляжу моложе своих лет. Женщина, когда рожает, омолаживается, это правда. До беременности я страдала от мигрени, а сейчас я как ломовая лошадь: с коляской бегаю, у меня никогда не болит голова. Даже внутри мне лучше. Как будто мой организм омолодился", — рассказала Наталья.

Наталья Гудзь с дочерью Дианой Фото: Скрин видео Наталья Гудзь с дочерью Дианой Фото: Скрин видео

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