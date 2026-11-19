Наталія Ґудзь стала мамою вдруге у 51 рік. Жінка втратила єдиного сина Владислава на війні, і вирішила знову народити дитинку. Дівчинка Діана стала справжнім порятунком для неї.

Коли Наталія дізналась про вагітність у 51 рік, то дуже боялась, щоб не наврочити. Тоді їй хотілось заховатися від усіх. Про це Ґудзь зізналась в інтерв’ю Марічці Падалко.

Наталія проходила обстеження перед вагітністю. Жінка готувалась до другої дитини не тільки фізично, а й морально.

Вагітність у 51 рік

Єдиний син Наталії – Владислав – загинув на фронті, і жінка дев'ять місяців чекала на результат ДНК, щоб поховати хлопця. У той момент вона почувалась жахливо і в неї була образа на весь світ.

"Коли Влад загинув, з мене полізла якась чорнота… Чого саме моя дитина? Мені так було тяжко… Була образа на світ… Діти – це душа. Я зараз дивлюся на Діанку, і вона мене відволікає. Вона схожа на Влада", — зізналась Наталія.

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Народити другу дитину Наталія вирішила через місяць після того, як втратила сина. Вона проходила обстеження, яке відбувалось не так швидко, як хотілось. Жінка завагітніла до того, як поховала Владислава, оскільки чекала дев’ять місяців на результат ДНК.

Друга вагітність протікала у Наталії із хвилюваннями. На четвертому-п’ятому місяці вона потрапила у лікарню із кровотечою і її поклали на збереження.

"Я дуже нервувалась. Я всю вагітність була у страху. Але попався хороший лікар, він мене рятував", — зазначила жінка.

Наталія Ґудзь Фото: Скрін відео

Перші емоції після народження доньки

Наталія зізналась, що коли народила донечку Діану, то дуже хвилювалась. Втім, вона вдячна пологовому та лікарям. За словами жінки, навіть у 51 рік вона годувала малечу грудним молоком.

Ба більше, після народження другої дитини Наталія почувається набагато краще, її організм наче омолодився.

"Я годувала грудьми, бо було багато молока як у першу вагітність, так і в другу. Жінки думають, що я молода мама, бо виглядаю молодшою за свій вік. Жінка, коли народжує, омолоджується, це правда. До вагітності я страдала на мігрень, а зараз я як ломовий кінь: з коляскою ганяю, в мене ніколи не болить голова. Навіть всередині мені краще. Наче в мене організм омолодився", — розповіла Наталія.

Наталія Ґудзь з донькою Діаною Фото: Скрін відео Наталія Ґудзь з донькою Діаною Фото: Скрін відео

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