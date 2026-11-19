Известная украинская певица показала свою квартиру за $1600 (фото)
Украинская певица и блогерша Даша Майорова снимает квартиру площадью 80 квадратных метров. За просторное жилье артистка платит ежемесячно 1 600 долларов.
Даша Майорова впервые показала свою квартиру и даже продемонстрировала, что хранит в шкафах. Об этом стало известно в шоу "По хатах".
Как выглядит квартира Майоровой
Даша снимает квартиру площадью 80 квадратных метров за 1 600 долларов в месяц. В квартире очень светло и уютно. Там есть гостиная с рабочим местом Майоровой, кухня, ванная комната и спальня.
Самая дорогая вещь, которую Даша купила себе для квартиры, — это микрофон, на который записывает музыку. Его стоимость составляет около 150 тысяч гривен.
Кроме того, певица продемонстрировала свою коллекцию виниловых пластинок и коллекцию кукол, которые стоят в гостиной.
Показывая квартиру, Майорова ответила на вопрос журналистки, собирается ли она выйти замуж за своего возлюбленного Эрнеста Абрамова, с которым встречается уже три года. Как оказалось, пара пока не спешит со свадьбой. К тому же Даша ещё не получала предложения руки и сердца.
Кто такая Даша Майорова
Сначала она стала известна как блогер, публикуя видео о макияже и бьюти-лайфхаках, а позже сделала карьеру в музыке.
В 2025 году Майорова сделала пластическую операцию по уменьшению груди, о чем сообщила в своих социальных сетях, отметив, что это было её желанием с подросткового возраста.
Кроме того, Даша сообщила, что у неё обнаружили опухоль в груди, и она ждёт результатов биопсии перед операцией. Позже блогерша заявила, что у неё нет онкологии.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Известная украинская блогерша Анетта Барсивна впервые показала свою квартиру на Троещине, где живет уже более десяти лет. Несмотря на популярность в соцсетях, менять район она не планирует.
- Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, недавно приобрела квартиру для их 5-летнего сына Михасика. Теперь в квартире начинают ремонт.
Кроме того, певица Таянна (Татьяна Решетняк) провела "экскурсию" по своей квартире в Киеве, которую снимает у друзей.