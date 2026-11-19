Украинская певица и блогерша Даша Майорова снимает квартиру площадью 80 квадратных метров. За просторное жилье артистка платит ежемесячно 1 600 долларов.

Даша Майорова впервые показала свою квартиру и даже продемонстрировала, что хранит в шкафах. Об этом стало известно в шоу "По хатах".

Как выглядит квартира Майоровой

Даша снимает квартиру площадью 80 квадратных метров за 1 600 долларов в месяц. В квартире очень светло и уютно. Там есть гостиная с рабочим местом Майоровой, кухня, ванная комната и спальня.

Даша Майорова показала свою квартиру Фото: Скрин видео Даша Майорова показала свою квартиру Фото: Скрин видео Даша Майорова показала свою квартиру Фото: Скрин видео Даша Майорова показала свою квартиру Фото: Скрин видео Даша Майорова показала свою квартиру Фото: Скрин видео

Самая дорогая вещь, которую Даша купила себе для квартиры, — это микрофон, на который записывает музыку. Его стоимость составляет около 150 тысяч гривен.

Кроме того, певица продемонстрировала свою коллекцию виниловых пластинок и коллекцию кукол, которые стоят в гостиной.

Показывая квартиру, Майорова ответила на вопрос журналистки, собирается ли она выйти замуж за своего возлюбленного Эрнеста Абрамова, с которым встречается уже три года. Как оказалось, пара пока не спешит со свадьбой. К тому же Даша ещё не получала предложения руки и сердца.

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Квартира Даши Майоровой Фото: Скрин видео Квартира Даши Майоровой Фото: Скрин видео Квартира Даши Майоровой Фото: Скрин видео Квартира Даши Майоровой Фото: Скрин видео

Кто такая Даша Майорова

Сначала она стала известна как блогер, публикуя видео о макияже и бьюти-лайфхаках, а позже сделала карьеру в музыке.

В 2025 году Майорова сделала пластическую операцию по уменьшению груди, о чем сообщила в своих социальных сетях, отметив, что это было её желанием с подросткового возраста.

Кроме того, Даша сообщила, что у неё обнаружили опухоль в груди, и она ждёт результатов биопсии перед операцией. Позже блогерша заявила, что у неё нет онкологии.

Даша Майорова Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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