Відома українська співачка показала свою квартиру за $1600 (фото)
Українська співачка і блогерка Даша Майорова орендує квартиру площею 80 квадратних метрів. За просторе житло артистка віддає щомісяця 1 600 доларів.
Даша Майорова вперше показала свою квартиру і навіть продемонструвала, що ховає у шафах. Про це стало відомо у шоу "По хатах".
Як виглядає квартира Майорової
Даша орендує квартиру площею 80 квадратних метрів за 1 600 доларів на місяць. Ремонт в оселі дуже світлий та приємний. Там є вітальня з робочим місцем Майорової, кухня, ванна кімната і спальня.
Найдорожче, що Даша придбала собі у квартиру, — це мікрофон, на який записує музику. Його вартість становить близько 150 тисяч гривень.
Також співачка показала свою колекцію вінілових платівок і колекцію ляльок, які розміщені у вітальні.
Демонструючи житло, Майорова відповіла на питання журналістки, чи збирається вона заміж за свого коханого Ернеста Абрамова, з яким зустрічається вже три роки. Як виявилось, пара поки не поспішає із весіллям. До того ж Даша ще не отримувала пропозиції руки та серця.
Хто така Даша Майорова
Стала відомою спочатку як блогерка, публікуючи відео з макіяжами, б’юті-лайфхаками, а згодом розвинула кар’єру в музиці.
У 2025 році Майорова зробила пластичну операцію зі зменшення грудей, про що повідомила у своїх соцмережах, зазначивши, що це було її бажання з підліткового віку.
Також Даша повідомляла, що в неї виявили пухлину в грудях, і вона чекає на результати біопсії перед операцією. Згодом блогерка наголосила, що в неї не онкологія.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Відома українська блогерка Анетта Барсівна вперше показала свою квартиру на Троєщині, де живе вже понад десять років. Попри популярність у соцмережах, змінювати район вона не планує.
- Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, нещодавно придбала квартиру для їхнього 5-річного сина Михасика. Тепер у житлі розпочинають ремонт.
Крім того, співачка Таянна (Тетяна Решетняк) провела "екскурсію" своєю квартирою в Києві, яку орендує у друзів.