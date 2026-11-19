Українська співачка і блогерка Даша Майорова орендує квартиру площею 80 квадратних метрів. За просторе житло артистка віддає щомісяця 1 600 доларів.

Даша Майорова вперше показала свою квартиру і навіть продемонструвала, що ховає у шафах. Про це стало відомо у шоу "По хатах".

Як виглядає квартира Майорової

Даша орендує квартиру площею 80 квадратних метрів за 1 600 доларів на місяць. Ремонт в оселі дуже світлий та приємний. Там є вітальня з робочим місцем Майорової, кухня, ванна кімната і спальня.

Даша Майорова показала свою квартиру Фото: Скрін відео Даша Майорова показала свою квартиру Фото: Скрін відео Даша Майорова показала свою квартиру Фото: Скрін відео Даша Майорова показала свою квартиру Фото: Скрін відео Даша Майорова показала свою квартиру Фото: Скрін відео

Найдорожче, що Даша придбала собі у квартиру, — це мікрофон, на який записує музику. Його вартість становить близько 150 тисяч гривень.

Також співачка показала свою колекцію вінілових платівок і колекцію ляльок, які розміщені у вітальні.

Демонструючи житло, Майорова відповіла на питання журналістки, чи збирається вона заміж за свого коханого Ернеста Абрамова, з яким зустрічається вже три роки. Як виявилось, пара поки не поспішає із весіллям. До того ж Даша ще не отримувала пропозиції руки та серця.

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Квартира Даші Майорової Фото: Скрін відео Квартира Даші Майорової Фото: Скрін відео Квартира Даші Майорової Фото: Скрін відео Квартира Даші Майорової Фото: Скрін відео

Хто така Даша Майорова

Стала відомою спочатку як блогерка, публікуючи відео з макіяжами, б’юті-лайфхаками, а згодом розвинула кар’єру в музиці.

У 2025 році Майорова зробила пластичну операцію зі зменшення грудей, про що повідомила у своїх соцмережах, зазначивши, що це було її бажання з підліткового віку.

Також Даша повідомляла, що в неї виявили пухлину в грудях, і вона чекає на результати біопсії перед операцією. Згодом блогерка наголосила, що в неї не онкологія.

Даша Майорова Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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