Украинские артисты Потап и Настя Каменских "вдохновились" чужой песней и украли её, чтобы спеть о Киеве. Об этом рассказала блогерша Илона Рябова. Певцы быстро отреагировали на подозрения и оправдались перед поклонниками.

Настя Каменских откровенно заявила, что они с Потапом действительно украли много песен. Более того, супруги чаще всего покупали права на исполнение хитов. Об этом стало известно на странице артистов в Instagram (potapinastya_official).

Потапа и Настю обвинили в краже песни

Блогерша Илона Рябова опубликовала видео, в котором заявила, что новая песня Потапа и Насти о Киеве очень похожа на знаменитую грузинскую песню "Арго", написанную композитором Александром Басилая, и впервые была исполнена ансамблем "Иверия".

Звездная пара быстро отреагировала на обвинения и заявила, что сделала это не специально. К тому же Потап и Настя признались, что действительно воровали песни, но в основном приобретали права на их исполнение.

Видео дня

"Да, мы очень много пи*дили песен. Я увидела, что одна девочка выложила видео, в котором заявила, что песня "Домой", которая вам всем так понравилась, очень похожа на "Арго". Мы не специально это сделали. Этот прием используют миллионы людей. Это называется октава. И на самом деле любая песня с таким началом будет похожа на "Арго", которую мы тоже очень любим. Мы не специально это сделали, клянусь. Мы это создали сами, точнее, Леша написал… Я не знаю, какую цель вы преследовали", — заявила Каменских.

Артисты подчеркнули, что менять хит "Домой" они не собираются, поскольку он уже многим понравился. Каменских считает, что смысл их песни совсем в другом.

"Мы очень много пи*дили песен, и этого не скрываем. Более того, не пи*дили, а покупали права. Считаю, что это нормально. Мы показали вам песню, она вам понравилась, и уже никто ничего не будет менять. Мне кажется, смысл здесь вообще совсем в другом", — добавила певица.

Потап и Каменских спели на русском языке о Киеве

Недавно Настя Каменских представила отрывок из новой композиции, в которой спела о возвращении домой. Интересно, что артистка планирует выпустить песню на русском языке. В хите есть такие слова: "Домой, я возвращаюсь домой, чтобы увидеться с тобой. Домой, я возвращаюсь домой, там где церкви над водой". Интересно, что песня прозвучала на русском языке.

После этих слов Каменских расплакалась и заявила, что композиция "ужасна". Ей якобы стало больно от слов о доме.

К тому же певица рассказала, что скучает по Киеву. Как оказалось, новая композиция посвящена именно столице.

"Мне нельзя плакать… Это очень страшная песня… Мы придумали такое шоу на эту песню. Я её вообще не могу петь, я всё время плачу. Здесь каждое слово — это воспоминание. Скучаю по тому Киеву, когда папа был жив, когда в метро ещё были жетоны… Эту песню поймут только киевляне, я знаю нескольких киевлян, которые точно расплачутся под эту песню", — сказала Настя.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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