Українські артисти Потап і Настя Каменських "надихнулись" чужою пісною і викрали її, щоб заспівати про Київ. Про це заговорила блогерка Ілона Рябова. Співаки швидко відреагували на підозри та виправдались перед шанувальниками.

Настя Каменських відверто заявила, що вони з Потапом дійсно вкрали багато пісень. Ба більше, подружжя частіше за все купувало права на виконання хітів. Про це стало відомо на сторінці в Instagram артистів (potapinastya_official).

Потапа і Настю звинуватили у викраденні пісні

Блогерка Ілона Рябова оприлюднила відео, в якому заявила, що нова пісня Потапа і Насті про Київ дуже схожа на знамениту грузинську пісню "Арго", яку написав композитор Олександр Басілая, і була виконана вперше ансамблем "Іверія".

Зіркова пара швидко відреагувала на звинувачення і заявила, що вони зробили це не спеціально. До того ж Потап і Настя зізнались, що дійсно крали пісні, але здебільшого купували права на виконання.

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"Так, ми дуже багато п*здили пісень. Я побачила, що дівчинка виклала відео, в якому заявила, що пісня "Додому", яка вам усім так сподобалася, дуже схожа на "Арго". Ми не спеціально це зробили. Цей хід – його використовують мільйони людей. Це октава називається. І насправді будь-яка пісня з таким початком буде схожа на "Арго", яку ми також дуже любимо. Ми не спеціально це зробили, присягаюся. Ми це створили самі, точніше Льоша написав… Я не знаю, яку мету ви переслідували", — заявила Каменських.

Артисти наголосили, що змінювати хіт "Додому" вони не збираються, оскільки він вже багатьом сподобався. Каменських вважає, що їхня пісня має сенс зовсім в іншому.

"Ми дуже багато п*здили пісень, і це не приховуємо. Ба більше, не п*здили, а купували права. Вважаю, що це нормально. Ми вам показали пісню, вона вам сподобалася, і вже ніхто нічого не мінятиме. Мені здається, там взагалі сенс зовсім в іншому", — додала співачка.

Потап і Каменських заспівали російською про Київ

Нещодавно Настя Каменських показала уривок нової композиції, в якій заспівала про повернення додому. Цікаво, що артистка планує випустити пісню російською мовою. У хіті є такі слова: "Додому, я повертаюся додому, щоб побачитися з тобою. Додому, я повертаюся додому, там де церкви над водою". Цікаво, що пісня прозвучала російською мовою.

Після цих слів Каменських розплакалась і заявила, що композиція "жахлива". Їй нібито стало боляче від слів про дім.

До того ж співачка заговорила про те, що сумує за Києвом. Як виявилось, нова композиція присвячена саме столиці.

"Мені не можна плакати… Це дуже жахлива пісня… Ми придумали таке шоу на цій пісні. Я її взагалі не можу співати, я весь час плачу. Тут кожне слово – це пам'ять. Сумую за тим Києвом, коли був живий тато, коли в метро були ще жетони… Цю пісню зрозуміють тільки кияни, я знаю кількох киян, які точно розплачуться під цю пісню", — сказала Настя.

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