Голливудский актёр Брэд Питт внезапно отменил своё участие в лондонской премьере фильма "Новые злополучные приключения Клиффа Бута" из-за болезни. Как оказалось, знаменитость заболел гриппом.

Врачи посоветовали Брэду Питту воздержаться от поездок. Об этом сообщает The Independent.

Болезнь Питта

Актер должен был присутствовать на показе в лондонском кинотеатре BFI IMAX вместе с режиссером Дэвидом Финчером и партнершей по фильму Элизабет Дебики. Ожидается, что они всё же появятся на красной дорожке вместе с другими актёрами — Скоттом Кааном, Яхьей Абдул-Матином II и Питером Веллером.

По данным источника, 62-летний Питт не сможет посетить премьеру, поскольку заболел гриппом, и врачи посоветовали ему воздержаться от поездок.

"Он болеет гриппом уже несколько дней и не хотел никого заразить… Сейчас он поправляется и с нетерпением ждёт новых показов", — сказал инсайдер.

Видео дня

Интересно, что в фильме "Новые злополучные приключения Клиффа Бута" Питт вновь исполняет роль Клиффа Бута — голливудского каскадера, который теперь работает киномехаником и барменом. Сценарий написал Квентин Тарантино. Действие новой истории разворачивается в 1977 году — через восемь лет после событий первого фильма.

Фильм является продолжением картины "Однажды в… Голливуде", получившей 10 номинаций на 92-й церемонии вручения премии "Оскар", в том числе в категории "Лучший фильм".

Кроме того, фильм получил две награды: Питт получил "Оскар" как лучший актёр второго плана, а также картина победила в номинации "Лучшая работа художника-постановщика".

Брэд Питт в фильме "Однажды в… Голливуде" Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Брэд Питт всё чаще появляется на публике со своей возлюбленной, 33-летней Инес де Рамон. Недавно спутница актёра появилась в нежном платье молочного оттенка с вырезами на талии с обеих сторон.

Также звездная пара оказалась в центре внимания папарацци во время пребывания в Испании. Влюбленную пару заметили на выходе из отеля в рамках 74-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Кстати, конфликт между Питтом и Анджелиной Джоли после развода набирает обороты, ведь звезда "Трои" требует от бывшей супруги раскрыть свои доходы и гонорары, что очень не понравилось актрисе.