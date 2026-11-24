Голлівудський актор Бред Пітт раптово скасував свою участь у лондонській прем’єрі стрічки "Нові злощасні пригоди Кліффа Бута" через хворобу. Як виявилось, знаменитість захворів на грип.

Лікарі порадили Бреду Пітту утриматися від поїздок. Про це повідомляє The Independent.

Хвороба Пітта

Актор мав бути присутнім на показі в лондонському кінотеатрі BFI IMAX разом із режисером Девідом Фінчером та партнеркою по фільму Елізабет Дебікі. Очікується, що вони все ж таки з’являться на червоній доріжці разом з іншими акторами — Скоттом Кааном, Ях’єю Абдул-Матіном II та Пітером Веллером.

За даними джерела, 62-річний Пітт не зможе відвідати прем’єру, оскільки захворів на грип, і лікарі порадили йому утриматися від поїздок.

"Він хворіє на грип уже кілька днів і не хотів нікого заразити… Зараз він одужує і з нетерпінням чекає на майбутні покази", — сказав інсайдер.

Відео дня

Цікаво, що у стрічці "Нові злощасні пригоди Кліффа Бута" Пітт повертається до ролі Кліффа Бута — голлівудського каскадера, який тепер працює кіномеханіком і барменом. Сценарій написав Квентін Тарантіно. Дія нової історії розгортається у 1977 році — через вісім років після подій першого фільму.

Стрічка є продовженням фільму "Одного разу в… Голлівуді", який отримав 10 номінацій на 92-й церемонії вручення премії "Оскар", зокрема в категорії "Найкращий фільм".

Крім цього, фільм здобув дві нагороди: Пітт отримав "Оскар" як найкращий актор другого плану, а також стрічка перемогла у номінації "Найкраща робота художника-постановника".

Бред Пітт у фільмі "Одного разу в… Голлівуді" Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Бред Пітт усе частіше виходить на публіку зі своєю коханою, 33-річною Інес де Рамон. Нещодавно супутниця актора з'явилася в ніжній сукні молочного відтінку з вирізами на талії з обох боків.

Також зіркова пара опинилася в центрі уваги папараці під час перебування в Іспанії. Закохану пару помітили на виході з готелю в межах 74-го Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні.

До речі, конфлікт після розлучення між Піттом та Анджеліною Джолі набирає нових обертів, адже зірка "Трої" вимагає від колишньої розкрити свої доходи та гонорари, що дуже не сподобалося акторці.