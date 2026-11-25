Украинский стендап-комик Тарас Яремий впервые откровенно рассказал о том, что в детстве перенес онкологическое заболевание. Юморист проходил химиотерапию, а также имел инвалидность.

К счастью, для юмориста всё закончилось хорошо, и он победил болезнь. Об этом комик рассказал в интервью Ивану Казаркину.

У комика был рак — что известно

В детстве врачи обнаружили у Тараса онкологическое заболевание. По словам юмориста, он перенес несколько курсов химиотерапии, а также две операции.

"Я был маленьким, у меня была онкология. Слава Богу, всё позади. Мне провели химиотерапию, две операции. Я всё перенёс. Также была инвалидность. Всё закончилось хорошо", — поделился Яремий.

На сегодняшний день у Тараса нет последствий болезни. Однако в 2022 году был случай, когда комик испугался, что рак вернулся. Он сразу обратился к врачам, и когда узнал, что всё в порядке, был очень счастлив.

Видео дня

"Последствий сейчас нет, я постоянно прохожу обследования. Был лишь один нюанс: в 2022 году я себя запугал, что онкология вернулась. Это перешло ко мне с детства. Когда мама очень волновалась, мы всегда сразу ехали в больницу. Львов для меня был городом с негативными ассоциациями, потому что сразу вспоминалась больница, в которую я постоянно ездил на обследования. И этот родительский страх передался мне. Когда я думал, что болезнь вернулась, но оказалось, что всё в порядке, я был очень счастлив", — рассказал Яремий.

Комик подчеркнул: все, кто переболел раком, боятся, что болезнь может вернуться.

"Это такое заболевание на генетическом уровне, при котором твой организм не борется с раковыми клетками. На это ушло много времени, но я уже смирился с тем, что онкология не вернется", — добавил Тарас.

Тарас Яремий Фото: Скрин видео

Кстати, Тарас Яремий — украинский стендап-комик и бывший участник "Лиги смеха". Также юморист принимал участие в шоу "Любовь по-новому".

Тарас дает сольные концерты в Украине и за рубежом. Кроме того, он участвует в благотворительных мероприятиях в поддержку наших военных.

Комик Тарас Яремий Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский режиссёр и основатель кинокомпании Idea Films Алексей Комаровский рассказал, как у него обнаружили онкологическое заболевание.

Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Уже более месяца блогерша плохо себя чувствует, и ей пришлось сдать анализы. Она очень боялась, что у неё могут обнаружить онкологическое заболевание.

Кроме того, певица Даша Майорова сообщила, что у неё обнаружили опухоль в груди, и она ждёт результатов биопсии перед операцией. Позже блогерша подчеркнула, что у неё нет онкологии.