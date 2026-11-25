Український стендап-комік Тарас Яремій вперше відверто розповів про те, що в дитинстві переніс онкологічне захворювання. Гуморист проходив хімієтерапії, а також мав інвалідність.

На щастя, для гумориста все добре закінчилося, і він поборов хворобу. Про це комік розповів в інтерв’ю Івану Казаркіну.

Комік мав онкологію – що відомо

У дитинстві лікарі виявили у Тараса онкологічне захворювання. За словами гумориста, він переніс кілька хімієтерапій, а також дві операції.

"Я був малим, в мене була онкологія. Все, слава Богу, минуло. У мене були хімієтерапії, дві операції. Все переніс. Також була інвалідність. Все добре закінчилося", — поділився Яремій.

На сьогодні Тарас не має наслідків хвороби. Однак у 2022 році був випадок, коли комік налякався, що онкологія повернулася. Він одразу звернувся до лікарів, і коли дізнався, що все гаразд, був дуже щасливий.

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"Наслідків зараз немає, я постійно перевіряюсь. Був єдиний нюанс: у 2022 році я себе накрутив, що онкологія повернулася. Це мені передалося з дитинства. Коли мама дуже хвилювалася, то ми завжди одразу їхали в лікарню. Львів для мене був негативним місто, бо зразу згадував лікарню, в яку постійно їздив перевірятися. І оцей страх батьківський мені передався. Коли я думав, що хвороба повернулася, але виявилось, що все добре, я був дуже щасливий", — розповів Яремій.

Комік наголосив: всі, хто хворів на онкологію, мають страх, що вона може повернутися.

"Це таке на генетичному рівні захворювання, коли твій організм не бореться із раковими клітинами. На це пішло багато часу, але я вже змирився з тим, що онкологія не повернеться", — додав Тарас.

Тарас Яремій Фото: Скрін відео

До слова, Тарас Яремій – український стендап-комік і колишній учасник "Ліги сміху". Також гуморист брав участь у шоу "Кохання по-новому".

Тарас виступає із сольними концертами по Україні й за кордоном. Також він бере участь у благодійних зборах на підтримку наших військових.

Комік Тарас Яремій Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український режисер та засновник кінокомпанії Idea Films Олексій Комаровський зізнався, як виявив у себе онкологію.

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь відверто заговорила про проблеми зі здоров'ям. Вже понад місяць блогерка погано почувається і їй довелось здати аналізи. Вона дуже боялась, що в неї можуть виявити онкологічне захворювання.

Крім того, співачка Даша Майорова повідомила, що в неї виявили пухлину в грудях, і вона чекає на результати біопсії перед операцією. Згодом блогерка наголосила, що в неї не онкологія.