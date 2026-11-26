Украинская ведущая Екатерина Осадчая эмоционально отреагировала на заявления певицы Насти Каменских об использовании русского языка. Телезвезда призналась, что ей неприятно, когда унижают государственный язык.

В то же время Екатерина Осадчая считает, что каждый человек имеет право на собственное мнение. Об этом телеведущая рассказала в интервью Анне Хаустовой.

Осадчая прокомментировала язык Каменских

Что касается интервью Потапа и Насти Каменских, после которого пара оказалась в центре языкового скандала, Осадчая заявила, что ей неприятны высказывания, унижающие украинский язык.

Однако, по мнению ведущей, у каждого есть право на собственное мнение, а к публичным заявлениям нужно относиться более ответственно.

"Я очень не люблю, когда оскорбляют украинский язык", — заявила телезвезда.

Осадчая не скрывает, что выросла в русскоязычной семье. Сейчас же она очень рада, что многие граждане переходят на родной язык.

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Кроме того, Екатерина заговорила об ответственности медийных личностей за публичные высказывания. Она считает, что во время войны нужно думать о последствиях своих слов. Что касается Каменских и её "кисты", Осадчая сказала, что такие заявления могут использоваться пропагандой для новых манипуляций.

"Я не возмущаюсь, я огорчаюсь. То есть мы даем россиянам новый повод для обсуждения нашего языка", — подчеркнула телеведущая.

В заключение Осадчая призвала помнить, что Россия ведет против Украины не только конвенциональную, но и информационную войну.

Как сейчас выглядит Осадчая Фото: Скрин видео

Как Осадчая связана с Потапом и Настей

Интересно, что Потап является крестным отцом старшего сына Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова — Ивана. Звезды хорошо ладили и часто навещали друг друга.

Однако летом этого года Горбунов сообщил, что их семьи уже давно не общаются.

Осадчая, Горбунов, Потап и Настя Каменских Фото: Instagram

"Киста" Каменских — в чём суть

В интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой Каменских объяснила, почему якобы была вынуждена перейти с украинского языка на русский. По словам певицы, это был вынужденный шаг из-за определенных "проблем со здоровьем" — у неё якобы обнаружили кисту.

"Я пошла к психологу, и он мне говорит: „Вернись к русскому языку, твое тело это не воспринимает“. И дело ведь не в том, кому принадлежит этот язык, это же чисто психосоматика. Давай лучше так: я верю в психосоматику: всё, что с нами происходит, исходит из головы", — заявила Каменских.

После этого артистка вернулась к русскому языку и к своему привычному репертуару. Кстати, языковой вопрос в Украине Каменских назвала "искусственным" и сказала, что, по её мнению, его используют исключительно "в политических целях".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Потап встал на защиту своей жены Насти Каменских. Знаменитость оправдал возлюбленную за её скандальное заявление о "кисте", которая якобы появилась у неё после использования украинского языка.

Певица впервые откровенно заговорила о зависимости от алкоголя и курения. Артистка призналась, что начала курить сигареты с 14 лет, а также часто употребляла спиртное.

Кроме того, недавно Каменских со слезами на глазах спела о Киеве. Украинцы высмеяли её, вспомнив о "кисте".