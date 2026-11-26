Українська ведуча Катерина Осадча емоційно висловилась щодо заяв співачки Насті Каменських стосовно використання російської мови. Телезірка зізналась, що їй неприємно, коли принижують державну мову.

Водночас Катерина Осадча вважає, що кожна людина має право на власну думку. Про це телеведуча заговорила в інтерв’ю Анні Хаустовій.

Осадча прокоментувала мову Каменських

Стосовно інтерв'ю Потапа та Насті Каменських, після якого пара втрапила у мовний скандал, Осадча заявила, що їй неприємні висловлювання, які принижують українську мову.

Однак, на думку ведучої, кожен має право на власну думку, а до публічних заяв потрібно ставитися більш відповідально.

"Я дуже не люблю, коли ображають українську мову", — заявила телезірка.

Осадча не приховує, що виросла у російськомовній сім’ї. Зараз же вона дуже рада, що велика кількість громадян переходять на рідну мову.

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Крім цього, Катерина заговорила про відповідальність медійних персон за публічні висловлювання. Вона вважає, що під час війни потрібно думати за наслідки своїх слів. Стосовно Каменських та її "кісти" Осадча сказала, що такі заяви можуть використовуватися пропагандою для нових маніпуляцій.

"Я не обурююся, я засмучуюся. Тобто ми даємо росіянам новий хліб для обговорення нашої мови", — наголосила телеведуча.

Наостанок Осадча закликала пам'ятати, що Росія веде проти України не лише конвенційну, а й інформаційну війну.

Як зараз виглядає Осадча Фото: Скрін відео

Як Осадча пов’язана з Потапом та Настею

Цікаво, що Потап є хрещеним батьком старшого сина Катерини Осадчої та Юрія Горбунова – Івана. Зірки добре спілкувались та ходили в гості одне до одного.

Однак влітку цього року Горбунов повідомив, що їхні родини тривалий час вже не спілкуються.

Осадча, Горбунов, Потап і Настя Каменських Фото: Instagram

"Кіста" Каменських — у чому суть

В інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій Каменських пояснила, чому нібито була змушена перейти з українською мови на російську. За словами співачки, це був вимушений крок через певні "проблеми зі здоров'ям" – у неї начебто знайшли кісту.

"Я пішла до психолога, і він мені каже: "Повертайся до російської мови, твоє тіло не сприймає це". І річ же не в тому, кому належить ця мова, це ж суто психосоматика. Давай краще так, я вірю у психосоматику: все, що з нами відбувається, йде з голови", — заявляла Каменських.

Після цього артистка повернулася до російської мови і до свого звичного репертуару. До речі, мовне питання в Україні Каменських назвала "штучним" і сказала, що думає, наче його використовують лише "у політичних цілях".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Потап став на захист дружини Насті Каменських. Знаменитість виправдав кохану за її скандальну заяву про "кісту", яка нібито у неї з'явилась після використання української мови.

Співачка вперше відверто заговорила про залежність від алкоголю та паління. Артистка зізналась, що почала курити сигарети з 14 років, а також часто любила вживати спиртне.

Крім того, нещодавно Каменських зі сльозами заспівала про Київ. Цкраїнці висміяли її, згадавши "кісту".