Известный актёр и ветеран российско-украинской войны Андрей Фединчик рассказал о серьёзных проблемах со спиной после службы.

Еще до войны у мужчины были проблемы со здоровьем, а пребывание на фронте лишь усугубило их. После перенесенной операции актер прошел ВЛК и был списан из рядов ВСУ.

Андрей Фединчик рассказал о проблемах со спиной

Теперь в позвоночнике ветерана установлена металлическая конструкция.

По словам знаменитости, после операции его жизнь кардинально изменилась. Теперь Андрею многое нельзя. В то же время бывшему мужу Натальи Денисенко нужно ежедневно выполнять физические упражнения.

"Именно благодаря тому, что у меня в позвоночнике металлическая конструкция, я вынужден тренироваться каждый день, чтобы не ходить с тростью. Конечно, многое уже запрещено, полноценной функциональной жизни уже не будет. Но даже при больших потерях возможны достижения. Мне приходилось тренироваться с казаками, которые лишились конечностей… Там воля и характер — прячься! Всем нам внешней и внутренней победы!" — написал Фединчик, показав момент своей тренировки.

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Андрей Фединчик

Отметим, что в 2024 году актёр перенёс сложную операцию. Ему провели фораминотомию — расширили отверстие между позвонками, чтобы снять давление на спинной мозг и нервы, а также установили титановые пластины в позвоночник.

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Андрей Фединчик впервые прокомментировал помолвку своей бывшей жены Натальи Денисенко, с которой они воспитывают общего сына.

Актриса в очередной раз заявила, что не имела отношений с Савранским, когда находилась в браке с Фединчиком.

Первая жена украинского актёра и военного Андрея Фединчика публично встала на его защиту.