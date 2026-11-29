Відомий актор та ветеран російсько-української війни Андрій Федінчик розповів про серйозні проблеми зі спиною після служби.

Ще до війни в чоловіка були проблеми зі здоровʼям, а перебування на фронті їх лише загострили. Після перенесеної операції актор пройшов ВЛК та був списаний з лав ЗСУ.

Андрій Федінчик розповів про проблеми зі спиною

Тепер у хребті ветерана встановлена металева конструкція.

За словами знаменитості, після операції його життя кардинально змінилось. Тепер Андрію багато чого не можна робити. Разом з тим колишньому чоловіку Наталки Денисенко треба щодня виконувати фізичні навантаження.

"Саме завдяки тому, що у мене в хребті металева конструкція, я змушений тренуватись кожного дня, щоб не ходити з паличкою. Звісно, багато що вже під забороною, вже не буде повноцінного функціонального життя. Але навіть при великих втратах можливі здобутки. Доводилось мені тренуватись з козаками, які втратили кінцівки… Там воля і характер — ховайся! Всім нам зовнішньої та внутрішньої перемоги!" — написав Федінчик, показавши момент свого тренування.

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Андрій Федінчик

Зазначимо, що у 2024 році актор переніс складну операцію. Йому зробили форамінотомію — розширили отвір між хребцями, аби зняти тиск на спинний мозок та нерви, а також встановили титанові пластини в хребет.

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Андрій Федінчик уперше прокоментував заручини своєї колишньої дружини Наталки Денисенко, з якою вони виховують спільного сина.

Акторка вкотре заявила, що не мала стосунків із Савранським, коли перебувала у шлюбі з Федінчиком.

Перша дружина українського актора та військового Андрія Федінчика публічно стала на його захист.