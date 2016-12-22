Национализация Приватбанка обошлась каждому украинцу в 3 тыс. грн, - замглавы НБУ

Больше всех от проблем Привата проиграло государство - придется нарастить госдолг на 116 миллиардов

От национализации Приватбанка больше всего проиграло государство, поскольку потратит на его капитализацию 116 млрд грн за счет увеличения госдолга. Об этом заявил главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает Укринформ.

"К сожалению, это было плохое решение, но лучшее из возможных. Государство проиграло. Оно потратит 116 млрд грн на капитализацию за счет увеличения своего госдолга", - сказал он.

По словам Чурия, подсчеты экономистов показали, что сумма долга в расчете на каждого украинца увеличилась на 3 тыс. грн.

"Каждому украинцу национализация стоит 3 тыс.", - констатировал замглавы НБУ .

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк – Приватбанк. Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в банк временную администрацию, временным администратором назначена Наталья Соловьева.

21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка.