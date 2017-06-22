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Правительство прошерстит фискалов
Иллюстративное фото

Правительство прошерстит фискалов

Речь идет о независимом аудите баз данных администрирования налогов

22.06.17 35
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Кабинет министров Украины принял решение о создании межведомственной рабочей группы, которая будет проводить аудит баз данных администрирования налогов, сборов и других платежей Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению Министерства финансов Украины, соответствующее постановление было принято правительством на заседании 21 июня.

Минфин отметил, что создание межведомственной рабочей группы для аудита баз данных ГФС позволит выполнить нормы антикоррупционного закона, принятого парламентом в конце 2016 года.

"Главная цель межведомственной рабочей группы - разработать план действий, провести аудит баз данных, представить Кабмину отчет по завершении работы", - говорится в сообщении. Рабочую группу возглавит министр финансов Александр Данилюк.

"Аудит баз данных позволит выявить и найти решение для устранения системных нарушений. Независимый аудит баз данных - это важный шаг для повышения эффективности работы ГФС и уменьшения давления на бизнес", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2017 года вступил в силу закон, вносящий ряд изменений в Налоговый кодекс, минимизирующий риск коррупции в органах Государственной фискальной службы и улучшающий инвестиционный климат в стране. Закон предполагает проведение аудита баз данных ГФС до 1 июля 2017 года.

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