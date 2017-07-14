Холодное лето 2017-го. Как избежать коммунального коллапса в Киеве

Передача коммунальных ТЭЦ в частные руки не спасла Киев от энергетического коллапса. Проблема непрозрачности и крайней запутанности системы расчётов в ЖКХ из-за этого обострилась ещё больше. Встал и вопрос о неэффективности существующей системы субсидий

Почти месяц, с 30 мая по 23 июня, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5, которые снабжают теплом большую часть Киева, простояли отключёнными от поставок газа, а киевляне остались на этот период без горячей воды.

Газ на ТЭЦ прекратили подавать из-за долгов контролируемого ДТЭК Рината Ахметова Киевэнерго перед государственным Нафтогазом. По версии Нафтогаза, задолженность составляет 4,2 млрд грн. В Киевэнерго утверждают, что долг несколько меньше — 3,2 млрд грн за потреблённый газ и 370 млн грн за его транспорт.

В Нафтогазе настаивают, что в образовании долга виноват менеджмент Киевэнерго, поскольку другие тепло-электроснабжающие компании рассчитываются вовремя. "Задолженность Харьковской ТЭЦ-5, которая обеспечивает теплом и водой большую часть Харькова, составляет лишь 20 млн грн. Уровень расчётов Киевской ТЭЦ-4 — 95%, а у Черкасской ТЭЦ вообще нет долгов", — говорят в Нафтогазе.

В Киевэнерго же, сообщая о при­остановке работы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, поясняют, что причина задолженности перед Нафтогазом — большой долг потребителей и бюджета по льготам и субсидиям. По словам финансового директора Киевэнерго Татьяны Грязновой, сейчас долг населения перед компанией за тепло составляет 1,4 млрд грн; бюджета по тепловым льготам и субсидиям — 1,4 млрд грн; жилищно-строи­тельных кооперативов, ОСМД и владельцев ведомственного жилья — 548 млн грн.

Стоит отметить, что до отключения от газа ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 по иску Нафтогаза о взыскании долга почти год были арестованы практически все счета Киевэнерго. Это означает, что все деньги с них шли на погашение задолженности перед Нафтогазом. Более того, и до ареста счетов все средства потребителей и государства в адрес монополиста, как и у прочих тепловиков, поступали на спецсчета, с которых деньги распределяются автоматически, без участия компании: большая часть (около 80%) сразу же идёт на оплату газа, остальное — в распоряжение компании. Как поясняет и. о. директора холдинга ДТЭК "Энерго" Дмитрий Сахарук, в прошлом году из-за задолженности потребителей материнская структура профинансировала Киевэнерго почти на 1 млрд грн, чтобы оно могло как-то сводить концы с концами. При этом Киевэнерго остаётся самым крупным должником Нафтогаза.

Запутались окончательно

Взаимные расчёты Киевэнерго, Нафтогаза, государства и потребителей в последние годы превратились в огромный, крайне запутанный клубок претензий. У госбюджета большой долг по льготам и субсидиям на теплоснабжение. Нацкомиссия по регулированию энергетики хоть и рапортует о высоком уровне расчётов населения за тепло и горячую воду, но всё же поддерживает жалобы тепловиков на значительную задолженность бюджета перед ними.

70% оборудования городских котельных нуждаются в замене

Сами тепловики находятся далеко не в равных условиях как по отношению друг к другу, так и по отношению к Нафтогазу. Если теплоснабжающая компания в коммунальной собственности, городские власти, как правило, беспрепятственно субсидируют её, чтобы она смогла заплатить долг за газ. Если же это частная компания, как Киевэнерго, то этого не делают, так как не могут субсидировать частный бизнес.

В довершение всего теплоснабжающие компании, если потребители или государство не платят вовремя по счетам и субсидиям, не могут начислить им штрафные санкции. А у Нафтогаза такая возможность по отношению к тепловикам существует, структура этим активно пользуется. Госкомпания постоянно ведёт судебные споры из-за долгов с несколькими сотнями клиентов и взыскивает не только сам долг, а также штрафы и пени, наложенные за просрочку платежей.

В ноябре 2016 года Верховная Рада приняла Закон "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потреблённые энергоносители". Согласно документу задолжавшие Нафтогазу теплокоммунэнерго должны быть включены в специальный реестр, после чего им спишут штрафы и пени на долги, погашенные по состоянию на 1 января 2016-го, а непогашенные на эту дату долги будут рассрочены на пять лет. Штрафы же за них спишутся в тот момент, когда долг окажется полностью погашен. Предполагалось, что за пять лет либо в госбюджете найдут средства, чтобы рассчитаться по старым долгам, либо тепловики сами заработают деньги, чтобы расплатиться с Нафтогазом.

Однако из этой затеи ничего не вышло. Проблемы начались с того, что подзаконные акты, необходимые для создания реестра должников, приняли лишь в апреле этого года. Механизм рассрочки ещё не успел заработать. Кроме того, Нафтогаз не признаёт списание тех штрафов и пеней, по взысканию которых ещё до принятия "долгового закона" были получены решения судов. Отсюда и разница почти в 1 млрд грн между суммой задолженности, которую называют Нафтогаз и Киевэнерго. "Решение по этим штрафам было принято Высшим административным судом. У правоохранительных органов могут возникнуть вопросы (к руководству Нафтогаза. — Фокус), когда есть решение суда, а потом это же решение упраздняется новым законом. Здесь противоречие. Наши юристы должны найти консенсус в этом вопросе", — говорит директор департамента экономического планирования и бюджетных расчётов Нафтогаза Юрий Колбушкин. Надо отметить, что интерес Нафтогаза в отсуженных штрафах не ограничивается осознанием ответственности перед правоохранителями. Как сообщают в компании, план погашения кредитов, которые выплачивает сам Нафтогаз, не предполагает, что какая-либо часть долгов тепловиков будет списана. То есть в Нафтогазе рассчитывали уплатить собственные долги в том числе и за счёт погашения тепловиками всех их долгов и штрафов за просрочку.

Неудивительно, что когда в конце 2016-го — начале 2017 года Исполнительная служба разблокировала счета Киевэнерго в связи с принятием закона о рассрочке и списании штрафов, Нафтогаз решил оспорить решения Исполнительной службы. По словам Грязновой, в разных судебных инстанциях находятся 27 подобных дел, и если Киевэнерго удастся их выиграть, это поможет доказать, что пункт нового закона о списании штрафов действительно вступил в силу и превалирует над полученным ранее решением суда.

Денег нет. Накопленные Ахметовым долги, вероятнее всего, лягут на Киевсовет (Фото: УНИАН)

Денег дадите?

Не лучшим образом в этой истории отличилось и Министерство финансов, которое планировало бюджетные расходы на финансирование субсидий по теплу. С момента принятия бюджета прошло лишь полгода, и тут выяснилось, что чиновники заложили в бюджет катастрофически мало денег на субсидии. По словам замминистра финансов Сергея Марченко, изначально в бюджете этого года было предусмотрено 47 млрд грн на все виды субсидий, то есть не только на оплату отопления и горячей воды, но и электричества, а также прочих коммунальных услуг.

Однако сейчас в министерстве понимают, что этого недостаточно. Хотя бы потому, что в январе — феврале за счёт бюджета 2017 года оплачивался долг за последние два месяца 2016-го, который составил около 23 млрд грн. На данный момент бюджетная задолженность по субсидиям и льготам составляет 33 млрд грн. В итоге по состоянию на середину мая мы получаем необходимую сумму в 56 млрд грн, из которой 9 млрд не заложены в годовой бюджет. В Минфине надеются, что парламент до начала каникул успеет принять изменения в госбюджет и выделит дополнительные 15 млрд грн на субсидии. Однако сомнительно, что и этих денег хватит.

Как считает глава ассоциации "Укр­теплокоммунэнерго" Сергей Дунайло, в этом году, чтобы полностью оплатить субсидии, понадобится по крайней мере 75–78 млрд грн. "Тех 10–15 млрд грн, которые планирует дополнительно выделить Минфин, хватит в лучшем случае до октября", — говорит он. То есть до начала отопительного сезона. А затем размер платёжек снова резко вырастет, а вместе с ним и долги.

Кто платит?

Принимая закон о рассрочке долгов и прощении штрафов, нардепы надеялись, что если в бюджете не удастся найти средства на уплату долгов по субсидиям и льготам, то теплокоммунэнерго изыщут эти деньги сами. Благо нынешние власти уже не так сильно, как предшественники, боятся поднимать коммунальные тарифы, а население пока что платит лучше, чем госбюджет. Однако, как показывает практика, эти надежды, скорее всего, беспочвенны. Об этом говорит поведение частных тепловых компаний, которые столкнулись с необходимостью самостоятельно выплачивать долги за газ. Дело в том, что статья 22 Закона "О теплоснабжении" говорит о том, что долг за газ, использованный для производства тепла, не остаётся на юрлице, которое накопило его, а переходит к тому, кто следом за ним будет эксплуатировать генерирующие мощности и тепловые сети. "Частники" как никто другой понимают, что это прекрасный шанс избавиться от долгов, и пользуются им.

"В Киеве изношено уже около 60% теплосетей и около 70% оборудования городских котельных"

Так, в октябре 2016-го в городе Теплодаре Одесской области частное Теплодарэнерго (компанию связывают с окружением мэра города Александра Жовнира), арендовавшее у города теплосети, как и Киев­энерго, внезапно отказалось снабжать город теплом, оставив после себя долг в 4 млн грн перед Нафтогазом. Горсовет в спешном порядке организовал коммунальное предприятие для теплоснабжения города. Глава Нафтогаза Андрей Коболев поспешил заявить, что будет требовать долг с нового предприятия согласно упомянутому закону. В итоге горсовету Теплодара пришлось согласиться с этим и договориться с Нафтогазом о выплате за счёт города долга, накопленного частной компанией.

Вполне возможно, нечто подобное ждёт и Киев. Заместитель городского головы Пётр Пантелеев уже не раз говорил о планах города найти замену Киевэнерго, которое арендует генерирующие мощности и тепловые сети столицы. Долгосрочный договор аренды города с компанией заканчивается в конце апреля 2018-го, то есть после окончания ближайшего отопительного сезона. После этого Киевская горадминистрация рассчитывает заключить договор с новым арендатором. Проскальзывала информация о том, что городские власти ведут переговоры с финской компанией Fortum, которая также занимается генерацией электроэнергии и теплоснабжением. В Киевэнерго и ДТЭК "Энерго" пока не комментируют планы городских властей. Однако, если они всё же станут реальностью, ДТЭК вряд ли будет стремиться выплатить накопленный долг, учитывая, что считает главной причиной его накопления неплатежи потребителей и госбюджета.

Маловероятно и то, что частный инвестор согласится выплачивать долги предшественника. Если Киеву и удастся привлечь кого-то в энергетический комплекс, то долги Киевэнерго, вероятнее всего, выплатит Киевсовет. Если же инвестора не удастся найти, то и хозяйствовать придётся коммунальному предприятию.

Что же делать?

27 мая Нафтогаз возобновил газоснабжение ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в обмен на частичное погашение Киев­энерго долга за транспорт газа в размере 60 млн грн. Как будут складываться отношения компаний дальше, прогнозировать сложно. Координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко считает, что Киеву всё-таки придётся искать иностранного инвестора, поскольку ни украинские компании, ни сам город не смогут справиться с теми задачами, которые надо решить в столичном тепловом хозяйстве. "Нужны солидные инвестиции, ведь в Киеве изношено уже около 60% теплосетей и около 70% оборудования городских котельных, надо заменить около 2,5 тыс. км теплотрассы, а у нас в год меняют в лучшем случае около 20 км. Такие инвестиции под силу только международному инвестору", — считает она.

Кроме того, эксперты настаивают на том, что властям придётся гарантировать инвестору в течение 10–15 лет не менять правила игры в столичном ЖКХ, а также ввести стимулирующие тарифы для теплокоммунэнерго, которые бы позволили инвесторам планировать капиталовложения на несколько лет вперёд и стимулировали бы их делать капитальные инвестиции. Ведь тариф в этом случае будет напрямую зависеть от размера капиталовложений.

Всё это неизбежно приведёт к повышению тарифов и, как следствие, к росту неплатежей со стороны населения и необходимости увеличения бюджетных ассигнований на субсидии. Чтобы избежать коммунального коллапса, властям придётся поработать над повышением платёжеспособности населения. Иначе получится замкнутый круг.