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Главная » Деньги » Подготовка к монетизации субсидий будет закончена до сентября

Подготовка к монетизации субсидий будет закончена до сентября

Подготовка к монетизации субсидий будет закончена до сентября
Фото: ukrafoto.com

Людям нужен мотив для улучшения энергоэффективности. Да и МВФ обещали

19.07.17 168
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает, что правительство до сентября закончит подготовку к монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения.

Об этом глава правительства заявил на заседании правительства в среду, передает ряд СМИ.

"Мы начали сейчас собирать данные, чтобы до сентября завершить эту работу и провести монетизацию остатка, так сказать, экономии субсидий для украинских граждан. Кто-то говорит, что это не нужно было бы делать. Но я хочу сказать, что это нужно делать. То, что люди сэкономили, мы должны выдать им средствами. Это то, что они фактически заработали", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, монетизация станет дополнительным мотивом для граждан повышать энергоэффективность жилья.

Напомним, в опубликованном 4 апреля Меморандуме Украины с МВФ правительство взяло на себя обязательства до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.

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