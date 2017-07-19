Подготовка к монетизации субсидий будет закончена до сентября

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает, что правительство до сентября закончит подготовку к монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения.

Об этом глава правительства заявил на заседании правительства в среду, передает ряд СМИ.

"Мы начали сейчас собирать данные, чтобы до сентября завершить эту работу и провести монетизацию остатка, так сказать, экономии субсидий для украинских граждан. Кто-то говорит, что это не нужно было бы делать. Но я хочу сказать, что это нужно делать. То, что люди сэкономили, мы должны выдать им средствами. Это то, что они фактически заработали", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, монетизация станет дополнительным мотивом для граждан повышать энергоэффективность жилья.

Напомним, в опубликованном 4 апреля Меморандуме Украины с МВФ правительство взяло на себя обязательства до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.