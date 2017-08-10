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Главная » Деньги » Всемирный банк решил закупать товары и услуги через Prozorro

Всемирный банк решил закупать товары и услуги через Prozorro

Всемирный банк решил закупать товары и услуги через Prozorro
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Это очередное международное подтверждение эффективности системы

10.08.17 196
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Всемирный банк завершил оценку системы электронных закупок Prozorro на предмет соответствия требованиям Многостороннего банка развития (Multilateral Development Bank), сделав позитивные выводы.

Это является основой для принятия решения о закупке товаров и услуг через Prozorro для проектов банка в Украине, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"Это отличные новости для Prozorro и очередное международное подтверждение эффективности системы. Мы надеемся, что через несколько месяцев первые тендеры Всемирного банка уже будут в Prozorro, и украинский бизнес сможет публично принимать в них участие", - отметил замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Напомним, государственные закупки через электронную систему Prozorro с 1 августа 2016 года сэкономили уже 19,1 млрд грн бюджетных средств за счет снижения цен в результате конкуренции.

Минэкономразвития планирует в 2017 году достичь экономии бюджетных средств благодаря использованию системы электронных госзакупок Prozorro в 50 млрд грн.

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