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Главная » Деньги » Никто не захотел покупать госпакет акций одной из крупнейших энергокомпаний Украины

Никто не захотел покупать госпакет акций одной из крупнейших энергокомпаний Украины

Никто не захотел покупать госпакет акций одной из крупнейших энергокомпаний Украины
Фото из открытых источников

Стартовая стоимость государственного пакета акций Донбассэнерго составляет 669,192 млн грн

30.08.17 412
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Фонду государственного имущества Украины не удалось продать государственный пакет акций (25%) одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Донбассэнерго из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

По информации Фонда госимущества, стартовая стоимость госпакета акций Донбассэнерго составляет 669,192 млн грн.

Напомним, Фонд госимущества анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: Одессаоблэнерго, Донецкоблэнерго, Донбассэнерго, Сумыоблэнерго, ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Днепрооблэнерго, ДТЭК Западэнерго и Киевэнерго.

Ранее из-за отсутствия заявок не состоялись запланированные аукционы по продаже 25% акций Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго.

16 августа были проданы 25% акций ДТЭК Донецкоблэнерго, а утром 18 августа – 25% акций Киевэнерго и ДТЭК Западэнерго. Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав управляющей активами Рината Ахметова группы "Систем Кэпитал Менеджмент".

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