Никто не захотел покупать госпакет акций одной из крупнейших энергокомпаний Украины

Фонду государственного имущества Украины не удалось продать государственный пакет акций (25%) одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Донбассэнерго из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

По информации Фонда госимущества, стартовая стоимость госпакета акций Донбассэнерго составляет 669,192 млн грн.

Напомним, Фонд госимущества анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: Одессаоблэнерго, Донецкоблэнерго, Донбассэнерго, Сумыоблэнерго, ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Днепрооблэнерго, ДТЭК Западэнерго и Киевэнерго.

Ранее из-за отсутствия заявок не состоялись запланированные аукционы по продаже 25% акций Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго.

16 августа были проданы 25% акций ДТЭК Донецкоблэнерго, а утром 18 августа – 25% акций Киевэнерго и ДТЭК Западэнерго. Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав управляющей активами Рината Ахметова группы "Систем Кэпитал Менеджмент".