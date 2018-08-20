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Труднодоступный союзник. Почему Евросоюз покупает так мало украинских овощей и фруктов

Труднодоступный союзник. Почему Евросоюз покупает так мало украинских овощей и фруктов
Фото: УНИАН

Жаркая и сухая погода в Европе этим летом может существенно уменьшить урожайность овощей и фруктов, сообщает Европейская ассоциация производителей. Это, однако, не означает, что украинским производителям будет легче попасть на рынок ЕС

 

Ольга Прядко - 20.08.18 496
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От жары пострадали Франция, Бельгия, Нидерланды, ФРГ, Великобритания, Венгрия и Польша. Больнее всего погодные условия ударили по сектору замороженных и консервированных овощей.

Не те масштабы катастрофы

"Основная часть овощей для переработки на юге ЕС выращивается на капельном орошении, поэтому проблемы есть лишь у незначительной части производителей", – комментирует ситуацию Андрей Ярмак, экономист Продовольственной организации ООН (FAO).

Согласна с таким мнением и Татьяна Гетьман, руководитель Info-Shuvar.  Аналитик добавляет, что в любом случае в Украине не выращивают овощи европейского качества. "Поэтому поставки возможны только в случае тотальной потери урожая у них и очень низких цен у нас", – говорит Гетьман. Она вспоминает, что подобная ситуация произошла лет 10 назад, когда ЕС закупал нечищеный лук из Украины.

"Поставки возможны только в случае тотальной потери урожая у них и очень низких цен у нас"

Кроме того, европейские страны нельзя назвать импортозависимыми. Большинство из них выращивают плодовоовощную продукцию для собственного потребления и на экспорт. "Для внутреннего потребления странам ЕС овощей и фруктов должно хватить. Возможно, вырастут цены и уменьшится экспорт", – говорит Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты". Он добавляет, что у каждой страны ЕС есть свои торговые предпочтения. К примеру, немцы больше любят привозную продукцию, а поляки наоборот стараются экспортировать до ¾ того, что производят. "Но сказать, что из–за жары в Европе будет голод и европейцы согласятся на украинскую продукцию любого качества, нельзя. Этого не будет", – резюмирует Хорев.

Важно понимать, что объемы украинского рынка плодовоовощной продукции по сравнению с мировыми очень незначительные. А значит, Украина вряд ли сможет сильно повлиять на европейский рынок фруктов и овощей. "Украинский рынок экспорта плодовоовощной продукции составляет $430 млн, а мировой – $188 млрд", – поясняет Дарья Гриценко, аналитик внешней торговли агропродовольственной продукции УКАБ.

Неоправданные ожидания

В странах ЕС хотят покупать продукцию определенного качества. Это значит, что она должна быть сертифицирована по стандарту GlobalGap или по подобному. Но сегодня такую сертификацию проходят в основном ягодные хозяйства, по овощному сегменту такого нет.

"По сертификату GlobalGap у нас лидируют производители голубики и яблок. На овощах это идет очень медленно", – отмечает Александр Хорев. Кроме этого, для поставок за рубеж необходимы большие партии продукции определенного качества и в правильной упаковке. Продавец должен быть готов к регулярным поставкам, а не эпизодичным. Учитывая специфику рынка овощей и фруктов, большинству их участников необходимо объединятся в кооперативы. Но такие тенденции есть только в ягодном бизнесе. "Чтобы выходить на экспорт в ЕС, нужен весь комплекс доработки продукции, упаковки, охлаждения и хранения", – добавляет Хорев.

В большинстве случаев украинская плодоовощная продукция попадает на рынок ЕС через Польшу

Нужно развивать и саму культуру производства овощей в Украине. К примеру, в этом году болезни массово поражают посевы лука. "Вроде производитель и использует качественную агрохимию, но растение все равно болеет", – говорит Александр Хорев, добавляя, что только несколько крупных компаний могут похвастаться хорошим качеством лука. Такая ситуация приводит к тому, что европейские импортеры не спешат наращивать объемы поставок лука из Украины. "Пока что были пробные поставки баклажана, кубовидного перца, поскольку он дешевле, чем в Европе", – отмечает аналитик.

В большинстве же случаев украинская плодовоовощная продукция попадает на рынок ЕС через Польшу. "В Украине много небольших производителей, которые скупщикам продают продукцию партиями до 1 тонны. Посредники формируют экспортные партии, как правило, некалиброванной продукции для Польши", – рассказывает Дарья Гриценко. Дальше польские компании дорабатывают продукцию, сортируют, упаковывают и реэкспортируют в другие европейские страны.

Курс на восток

Украинские компании стараются открывать новые рынки сбыта. По словам Дарьи Гриценко, 85% плодово–ягодной продукции приходятся на рынки Европы и СНГ и еще 14% идут на азиатские рынка. Что касается плодоовощной продукции, то тут 53% идут на рынкаи Европы и СНГ, а 42% – в Азию.  Показательный в этом плане пример экспорта яблок. Сейчас Украина экспортирует фрукт в 25 стран мира, за последние 3 года объемы поставок за рубеж выросли в 8 раз с 5 тыс. тонн до 40 тыс. тонн. Однако половина экспорта приходится на Беларусь. "Эти объемы через Беларусь идут в Россию, где никогда особых требований к качеству не было", – объясняет Александр Хорев.

Половина экспорта украинских яблок через Беларусь идут в Россию, где никогда особых требований к качеству не было

Интересно, что требования к сортам есть на азиатских и африканских рынках. К примеру, в каждой азиатской стране есть отдельные требования к цвету, сорту, размеру, виду упаковки. "Производителю нужно сначала выяснить, что нужно рынку, а потом уже определяться с тем, что выращивать", – поясняет Хорев.

Но спрос на украинскую продукцию на рынках Азии растет. К примеру, Китай заинтересован в покупке украинской черешни и вишни. Дарья Гриценко говорит, что в поставках на восточные рынки важно решить логистические вопросы. "Нужны рефрижераторы, техника быстрой заморозки и т.д", – поясняет эксперт.

Подешевле и похолоднее

Сейчас из Украины в ЕС поставляются в основном тепличный огурец и помидор. В 2017 году объемы экспорта томата составили без малого 30 тыс. тонн (30,5 тыс. тонн в 2016 году), а огурца – 4,2 тыс. тонн (3,2 тыс. тонн – в 2016 году). По мнению Татьяны Гетьман, сокращение урожая в Европе может активизировать поставки именно этой продукции. "Там проблема в первую очередь назревает по сырью для переработки и это действительно может быть шансом, опять же, если по цене пройдем", – продолжает Гетьман. По ее словам, цена на продукцию должна быть примерно в 2 раза ниже, чем на европейском рынке. Кроме того, требования к качеству все равно никто не отменял.

Теоретически ЕС может заинтересоваться в закупке замороженных овощей. Но пока еще Украина не готова к поставкам такого продукта, овощи мы в основном импортируем. При этом экспорт замороженной ягоды постепенно растет. В 2017 году Украина отгрузила на внешние рынки 41 тыс.тонн этой продукции, а в 2016 году – 39 тыс.тонн. Хотя определенные перспективы для замороженных овощей могут появится в будущем. "Заморозка в Украине развивается бурными темпами. Спровоцировала это малина. За последние 12 месяцев было установлено рекордное количество мощностей по заморозке ягод. Они же могут использоваться и для заморозки овощей", – поясняет Андрей Ярмак.

Для того, чтобы украинская плодовоовощная продукция становилась более узнаваемой на рынках ЕС, нужно создавать свой бренд.

"Ограничений на поставки в европейские сети украинской продукции нет. Единственным ограничением может стать несоответствие требованиям определенного ритейлера", – говорит Дарья Гриценко. Она поясняет, что помимо базовых требований к качеству (содержание токсинов, нитратов и т.д.), каждая торговая сеть хочет видеть определенную фасовку продукции. И поставщикам нужно это условие выполнить. "Качество украинской продукции неплохое. Но проблема в маркетинге и отсутствии желания искать новых покупателей", – резюмирует Дарья Гриценко.

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