Что у Грузии получилось, или какими реформами Саакашвили грозит Украине

По мотивам недавнего интервью Саакашвили и его назначения на должность главного "прокуратора реформ" в Украине.

Прежде всего, о самих грузинских реформах и возможности их имплементации в нашей стране. На самом деле, перед нами классическая подмена понятий, смысловая фальсификация и медийная дымовая завеса.

Любая реформа – это, по сути, создание новой концепции общественного блага, создание предпосылок для "квантового" прыжка целой страны из одного базового состояния в совершенно иное.

В этом смысле реформаторами были Ататюрк в Турции, Эрхард в Германии, Ли Куан Ю в Сингапуре, Дэн Сяопин в Китае. Даже Бальцерович в Польше. Во всех этих странах возникло новое качество экономики, политики, уровня жизни. Где-то преобразования дали блестящие результаты, где-то умеренные, где-то – они еще продолжают трансформироваться в более эффективные формы. Люди получили новое качество жизни, новый концепт общественного блага.

Что произошло в Грузии в результате реформ? Грузия не стала экспортером микросхем, электромобилей или хотя бы памперсов. Она, как и до реформ, продолжает экспортировать боржоми и вино, и значительная часть ее ВВП формируется за счет туризма.

Это простейший вид сервисной экономики, с токсичными характеристиками в виде постоянного чистого оттока капитала в размере до 1 млрд. дол. в год (видать, деньгам инвесторов не очень уютно в эпицентре реформ) и еще большей трудовой миграцией. Безработица в Грузии в разгар реформ зашкаливала до 17-18% и лишь совсем недавно сократилась до 10-12%, что, впрочем, все равно много для реформаторского рая.

О грузинских реформах и высоких темпах роста ВВП могут рассуждать лишь люди, которые не удосуживаются изучить специфику региональной экономики. А я детально изучал этот опыт, в том числе экономику Армении и могу сказать, что высокие темпы роста через канал трудовых переводов и денег диаспоры очень характерны для Закавказья в целом. Но у нас почему-то никто не изучает реформы премьера Армении Маргаряна, свергнутого президента Саргсяна и нового лидера Пашиняна. Причина думаю хорошо понятна.

И самое главное – грузинские "реформы", кроме некоторых деталей, практически неприменимы в Украине. Например, возьмем модель таможни. Грузия практические все импортирует, следовательно, для обеспечения сектора туризма максимально дешевыми импортными товарами нужно обнулить импортные пошлины и установить "зеленый коридор" для большей части заграничного ширпотреба. Эта страна практически ничего не экспортирует, значит, и здесь можно сэкономить на администрировании. Может ли себе позволить такую модель Украина с ее промышленностью и протекционизмом, который становится фактором выживания в изменившейся мировой экономической парадигме? Вопрос риторический.

"Реформа" грузинского разлива – это рестайлинг старой системы, тюнинг фасада в виде стеклянных офисов и упрощения сервисных функций государства, в виде мгновенной регистрации бизнеса и полиции, не берущей взятки на дорогах. Но регистрацию бизнеса можно упростить и на Луне, вот только желающих заниться им там будет немного. Сам экономический уклад в Грузии не поменялся и это значит, что реформы (в истинном понимании этого слова) как таковой и не было.

Смею предположить, что роль Саакашвили в Украине и не предполагает никаких реформ. Тем более за два месяца, которые ему отвел президент

В упомянутом интервью, на вопрос о том, каким он видит выход Украины из кризиса, он ответил – дерегуляция. И этим ответом он выдал как полное непонимание специфики украинской экономики, так и ключевых трендов мировой экономической мысли.

Так в чем же его роль? Думаю, не случайно в своем интервью он сделал резкий поворот мысли и внезапно перешел к теме недавних увольнений в налоговой, обрушившись с критикой на ее уволенного главу, хотя разговор шел явно о другом. Попутно сказав ДФС вместо ДПС. Казалось бы мелочь, но такая оговорка может означать, что он не очень-то и в теме проводимой в Украине реорганизации налоговой службы. Не хотелось бы думать, что он читает с чужого листка, но пока, судя по таким оговоркам – все выглядит именно так. А это еще более опасно: сегодня он подставляет своими выступлениями плечо нынешней власти, выполняя роль "деда Панаса" для наиболее турбулентной части общества, рассказывая сказочки для крепкого сна. А что нас ждет завтра, когда всем станет очевидна пустота предлагаемых "конструктов"? Ведь даже самый крепкий сон заканчивается под будильник кризиса.

Если говорить образно, то грузинские реформы – это такая белая лабораторная крыса, которой отрубили хвост и "захаерили" под морскую свинку. Но если в Грузии эти манипуляции закончились изгнанием самого Саакашвили и возвращением системы в состояние гомеостаза, то в Украине они могут закончиться намного быстрее и самое главное – неопределеннее...