История про гамбургер. Почему важно хорошо знать математику

Есть давний маркетинговый факап, описанный еще в июле 2014 года в The New York Times в статье "Почему американцы плохо разбираются в математике?"

В начале 1980-х годов сеть ресторанов быстрого питания A&W запустила масштабную рекламную кампанию своего гамбургера. В отличие от похожего сэндвича в 1/4 фунта из McDonald's, гамбургер A&W весил 1/3 фунта и стоил чуть дешевле, а покупатели говорили, что он вкуснее.

Несмотря на всё это, кампания провалилась.

Позже A&W провела исследование и выявила причину: многие клиенты не понимали истинного значения дробных чисел. Предложение казалось им невыгодным, так как 3 меньше 4.

Математика – важнейшая из наук. Весь современный мир крутится вокруг математики.

Большие данные (Big data), искусственный интеллект (AI), машинное обучение (machine learning) и прочие современные технологии, основанные на математике, кардинально меняют мир.

Уже практически не осталось отраслей, куда бы не дотянулись матмодели и матанализ.

Медицина, сельское хозяйство, оборонка, финансы, ритейл, спорт, искусство – везде математика и работа с информацией переворачивают старое представление о том, куда направлять усилия и где искать резервы повышения эффективности.

Поэтому, если вы не знаете, что больше: 1/3 или 1/4, минус 100 или минус 200 – это ещё полбеды, но если вы закрываете глаза на то, что этого не знают ваши дети, вы, скорее всего, обрекаете их на низкоквалифицированную, как правило, скучную, неинтересную и низкооплачиваемую работу. И, как следствие, менее насыщенную эмоциями жизнь.

Когда у меня спрашивают рекомендацию чему учить детей или на кого учиться – я всегда отвечаю: МАТЕМАТИКА.

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Публикуется с согласия автора.